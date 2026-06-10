高考後受訪倡提高性同意年齡至18歲　女生慘遭起底　影片全網下架

2026年內地高考首日，一名女生在走出考場接受媒體採訪時提出「建議將刑法中性同意年齡由14周歲提高至18周歲」，隨即引爆海量關注。然而短短一日內，該段採訪影片便遭到微博、抖音等所有內地主流社交平台急速刪除或下架。



當事人被起底 網民看法兩極

2026年6月8日高考首日，該女生走出考場後接受媒體採訪，當被問及有什麼想說的時候，該女生稱「建議將刑法中性同意年齡由14周歲提高至18周歲」。6月9日起，該影片在微博、抖音等平台被刪除或下架。

影片下架後，該女生的姓名、學校、家庭住址等個人信息被網民公開，部分社交平台亦出現出現針對她的攻擊言論，認為該影片存在擺拍嫌疑。

針對該事件，網民議論兩極，不少人力挺該女生，認為在中國內地「14歲不能騎電動車、不能打遊戲（未成年遊玩時間限制）、不能買煙酒，卻能性同意」，根本是邏輯矛盾。

不少人力挺該女生。（影片截圖）

也有網民認為，性同意年齡調整屬於重大立法議題，需嚴謹論證，不適合在高考敏感期由熱點輿論倉促推動，並認為下架影片是為防止事件持續發酵導致女生被網暴或起底。

6月9日起，該影片在微博、抖音等平台被刪除或下架。（小紅書截圖）

什麼是性同意年齡？為何是14歲？

性同意年齡是是指法律規定的、低於該年齡的個人不具備法律上同意性行為的資格，與低於此年齡者發生性行為無論對方是否自願均構成犯罪。目前，中國《刑法》規定，性同意年齡為14歲。

據悉，中國性同意年齡是以女性「發育程度」作為確立依據。最高人民法院於1957年發佈的《1955年以來姦淫幼女案件檢查總結》表示，北京、天津兩市法院根據辦案體會，認為不滿14歲的幼女一般「發育尚不成熟」，原則上均認定未滿14歲的未成年女子為幼女。

據《南方都市報》報道，目前，英國規定性交同意年齡為16歲，法國為15歲，德國與中國內地一樣均為14歲。此外，2023年日本參議院全體會議表決通過《刑法》等修正案，將「性交同意年齡」從13歲提高至16歲。

但值得注意的是，2020年5月18日「女童保護」全國兩會代表委員座談會在北京召開，會上有專家表示，目前內地規定的性同意年齡14歲偏低，已滿14歲難以代表心智發育成熟。