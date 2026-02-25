台男性侵女友未成年孫女41次　內褲塞曱甴稱｢性交驅蟲｣　判決出爐

桃園一名男子阿輝（化名）與同居人一家四口同住，少女小美（化名）自幼將他視為長輩，卻在長達6年間遭其性侵。法院指出，阿輝除趁小美熟睡時犯案外，還以靈異說法恐嚇，聲稱她「被下咒、下體長蟲」若不處理恐「爛掉、會死掉」，並佯稱必須透過性行為才能「驅蟲」，累計得手41次。全案審理後，阿輝被判有期徒刑13年6月，最高法院駁回上訴，維持原判。



以詛咒之說控制 多次犯行曝光

根據判決書，小美當時與父母、祖母及祖母的男友阿輝同住，阿輝與祖母同居已逾20年。2008年間，阿輝對年幼的小美稱其遭到詛咒，若不處理將危及性命，並謊稱需以性行為「驅蟲治病」，小美因年紀尚幼且心生畏懼而受其控制，期間遭性侵20次。2010年間，阿輝再以靈異災厄等說詞恫嚇，小美在住處及其他地點又遭性侵20次，其中一次為阿輝趁其熟睡時下手。

夾曱甴屍體製造假象 祖母曾目擊

小美在偵查時表示，中學時曾有一次刻意裝睡，發現阿輝會將「曱甴屍體」丟進她的內褲內，藉此營造「長蟲」的假象。她也指稱，祖母曾目睹她未著衣物躺在牀上，當時阿輝躲進廁所，祖母哭問「你們在幹嘛」，但之後未進一步處理，甚至斥責她「這是亂倫」。案情曝光後，祖母則解釋當時以為兩人只是「玩耍」，小美表示自己認為祖母有看見，但不願相信。

擔心家庭破碎長期隱忍 被責怪後說出真相

小美表示，自己從小覺得不被需要，也擔心揭發後家庭破裂，因此選擇隱忍，並向法官表示，當時認為只要忍耐、避開阿輝、什麼都不說，家庭就能維持原狀。直到某次父親指責她對阿輝態度不佳，她情緒潰堤，才將多年遭性侵的情況全盤說出。她也提到，原本甚至打算等兩位長輩過世後再說出真相，但因被誤解不尊重長輩，最終選擇揭露。

二審判13年6月 最高院駁回結案

法院審酌小美多次偵查供述，認為其對受害時間、地點、方式與細節描述一致且具體，並與父母證詞大致相符；阿輝亦未提出足以推翻的反證。高等法院審理後，認定阿輝涉犯對未滿14歲女子強制性交罪、成年人對少年強制性交罪及乘機性交罪等，共計42罪，情節重大，判處13年6月徒刑。

