24歲男子2年強姦10名未成年少女、強迫女性賣淫被執行死刑

近日，湖南省株洲市中級人民法院發佈的一則布告引發關注。湖南省株洲市中級人民法院布告寫道，依法對身犯強姦幼女、組織未成年人賣淫等多項嚴重罪行的罪犯陳某某執行死刑。



據布告內容顯示，罪犯陳某某，男，漢族，2001年11月出生於湖南省株洲市茶陵縣。2018年至2020年下半年期間，該罪犯在茶陵、佛山等地10次強姦10名未成年少女，含4名幼女，並對包括1名幼女在內的3名未成年女性實施輪姦。

此外，2018年7月至2021年6月，他與同案犯糾集人員，強迫、勸誘10名未成年女性（含2名幼女）多地賣淫，多次聚眾鬥毆、尋釁滋事，系惡勢力犯罪組織糾集者。同時，該罪犯還實施尋釁滋事犯罪2起，容留他人吸食毒品犯罪1起。

湖南省株洲市中級人民法院布告。（院長）

法院審理認為，罪犯陳某某違背婦女意志，以暴力、脅迫等手段強行與婦女發生性關係，並姦淫幼女，其行為已構成強姦罪；單獨或伙同他人組織、強迫他人賣淫，其行為已構成組織、強迫賣淫罪；伙同他人持械聚眾鬥毆，其行為已構成聚眾鬥毆罪；伙同他人隨意毆打他人，情節惡劣，其行為已構成尋釁滋事罪；容留未成年人在內的多人吸食毒品，其行為已構成容留他人吸毒罪，應依法數罪並罰。陳某某強姦犯罪性質惡劣、後果嚴重，罪行極其嚴重。組織、強迫未成年女性賣淫，情節嚴重，依法應當從重處罰。

株洲市中級人民法院依法對陳某某作出判決：以強姦罪判處死刑，剝奪政治權利終身；以組織、強迫賣淫罪判處無期徒刑，並處沒收個人全部財產；以聚眾鬥毆罪判處有期徒刑三年六個月；以尋釁滋事罪判處有期徒刑二年六個月；以容留他人吸毒罪判處有期徒刑一年，並處罰金人民幣二千元。決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

宣判後，陳某某提出上訴，湖南省高級人民法院經審理裁定駁回上訴、維持原判，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院依照相關法律規定，核准罪犯陳某某死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

遵照最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，株洲市中級人民法院已於2026年1月16日在株洲市將罪犯陳某某驗明正身，押赴刑場，執行死刑。