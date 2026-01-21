拳拳打頭、鎖喉扯髮！成都男當眾暴打5未成年女Coser　保安僅旁觀

1月18日晚，四川成都天府紅商場內發生一宗暴力事件。一名16歲的男攝影師黃某涵因約拍遲到與女Coser們發生爭執。期間黃某涵突然情緒失控，開始追打女Coser，其中一名被打女孩僅12歲。目前，涉事的黃某涵已被立案調查，傷者經檢查治療後均已離院。



攝影師遲到1小時反發惡：威脅「挖眼」並痛打12歲女

現場影片顯示，18日晚，四川成都天府商場內，有多名扮演《鬼滅之刃》角色的女Coser，與一名掛著相機的男子發生爭吵。

一名自稱被打的女Coser事後在網上發文稱，16歲的攝影師黃某涵原約定18日為她們5名未成年（最小只12歲）女Coser拍照，但拍攝當天黃某涵卻遲到1小時並遭責罵。

由於黃某涵不甘被女Coser責罵，雙方發生爭執，期間黃某涵甚至威脅一名女Coser稱「要挖出你的眼睛」，隨後黃某涵情緒失控，開始逐個追打女Coser。

現場影片顯示，在雙方爭執期間，黃某涵突然情緒失控，開始逐個追打女Coser，拳拳朝女生臉部擊打又扯脫她們的假髮。

一名女Coser被推倒至角落，頭部撞擊消防栓當場暈厥，另一名Coser拿出手機記錄現場並大喊報警，不料卻被黃某涵飛撲撞倒，慘遭鎖喉。

涉事男被立案調查 保安雙手插兜圍觀惹議

事發後，有當事人在網絡發文指責稱，當時商場有最少兩名保安，起初只舉起手機拍攝未有出手制止，直至有其他途人壓制打人男子，保安才參與協助。

對此，事發地成都天府紅商場曾發道歉信稱，將與受害者家屬溝通，協助處理傷者後續事宜。此外，將會優化保安團隊和管理服務。但隨後，有網民發現商場已將此道歉信刪除。

1月19日，成都市公安發佈警情通報稱，16歲男子黃某涵因拍攝糾紛，情緒失控毆打何某言等5人，已對其立案調查，經醫院檢查治療，傷者均已離院。

此外通報特別說明指黃某涵具「特殊背景」一說純屬捏造，正調查相關謠言。