內地私人影院暗藏「有償陪侍」　提供露骨遊戲暗示可帶服務員過夜

內地有私人影院暗藏「有償陪侍」，除了提供一些露骨、「擦邊」的項目，店員甚至暗示客戶可將服務員帶走過夜。



《荔枝新聞》、《上觀新聞》報道，成都、西安、三亞、大理等地私人影院，被曝違規亂象叢生。

位於成都武侯區一幢商住樓4樓的「雲水謠私人影院」暗藏異性陪侍服務，店內工作人員還暗示，除了看電影，客人還可以將服務員帶走過夜。房間內茶几放了一個「做遊戲」的紙板，紙板上有「暴力撕絲襪10秒」等項目。

成都「雲水謠私人影院」已停業。（封面新聞）

「做遊戲」的紙板上有「暴力撕絲襪10秒」等項目。（上觀新聞）

警方接到舉報後，店內一男一女被帶走調查，影院停止經營。該店的客服人員通過社交軟件表示，同幢大廈10樓的「水冰月互動私人影院」亦可提供陪侍服務，但該店同樣大門緊閉。有轄區派出所的民警稱，準備叫負責人到派出所接受調查，但店內無人。

位於西安的「築夢私人影院」的套餐價格從幾十元到幾百元（人民幣，下同），與其他私人影院明顯不同，不時有穿著「清涼」的女生經過。客戶入房後，服務員才會展示手機內的服務項目列表，項目的名稱很露骨，明確可以「有償陪侍」。服務員表示，影院不接待網上99元的低價套餐，最低必須選擇299元有女孩陪侍的套餐。

位於西安的私人影院，不時有穿著「清涼」的女生經過。（上觀新聞）

在三亞，部分私人影院亦提供「擦邊」遊戲服務。三亞貝貝私影俱樂部的簡介中，詳細列明了各種服務以及對應的報價，價格愈高，內容愈露骨，包括貓式熱舞服務、女僕式服務等。

12月21日，三亞警方通報稱，警方查處一宗涉黃違法案件，私人影院經營者被刑拘，3名女員工被行政處罰。

三亞有私人影院詳細列明可提供貓式熱舞服務、女僕式服務等。（上觀新聞）

《娛樂場所管理條例》明確禁止娛樂場所提供或者從事以營利為目的的陪侍。違反相關條例的，由縣級公安部門沒收違法所得和非法財物，責令停業整頓3個月至6個月；情節嚴重的，吊銷娛樂經營許可證，並處1萬元以上2萬元以下的罰款。