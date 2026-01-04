男子微信傳百部色情片給好友獲刑　內地新規強調網絡並非法外之地

隨著2026年1月1日新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》施行，中國司法機關近期透過多宗判決示警，強調網絡空間並非法外之地。新法第八十條明確將利用通訊工具傳播淫穢訊息納入處罰，並刪除場景限制，意即無論在公開群組或私人對話傳送色情影音，只要證據確鑿且情節嚴重，均可能面臨行政拘留甚至刑事處分。



近日，內蒙古鄂倫春自治旗法院判決一宗典型案件。被告人李某於2023年至2025年間，透過微信向好友傳送114個不重複的淫穢影片，雖非為了牟利，仍因構成傳播淫穢物品罪被判處有期徒刑6個月。

廣東地區亦有案例顯示，路某與李某分別因向好友轉發54個及104個色情影片而獲刑。此外，群組管理員若放任成員傳播淫穢內容也須負法律責任，曾有3名QQ群組管理員因此被判處10個月至1年不等的徒刑。

法律對牟利性傳播的打擊則更為嚴厲。廣州曾有直播主因收費色情直播被重判10年徒刑。根據規定，獲利5000元人民幣以上即可定罪。新法特別強調，若淫穢訊息涉及未成年人將從重處罰，如江蘇一男子向學生發送淫穢影片，最終被重判12年6個月。中國司法機關表示，新法構建了從行政監管到刑事追責的階梯式治理體系，旨在嚴厲遏止網絡色情流傳，守護社會公序良俗。

