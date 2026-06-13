阿叔邊行邊吸煙「大搖大擺行入商場」吞雲吐霧　網民斥：文明倒退

煙民注意，商場範圍嚴禁吸煙！有網民在社交平台貼出影片，指在商場內目擊有大叔公然吸煙，片中見他手持香煙吞雲吐霧，樓主批評對方未有弄熄香煙便大搖大擺走入商場，引來許多網民責罵大叔行為離譜，「勁憎呢啲火車頭！」、「文明倒退」、「香港難得禁煙咁多年，室內唔使吸二手煙，而家又俾啲垃圾搞衰晒」。



有大叔公然在商場內吸煙，手持香煙吞雲吐霧被公審。（「threads＠yk.82_」影片截圖）

阿叔商場吸煙 手持香煙吞雲吐霧

目擊女生在threads帳號「yk.82_」上傳1段影片公審，片中顯示1名揹背囊的白衣大叔正在商場範圍內行走，雖然樓主在後方尾隨並和對方保持距離，但期間仍能清楚看見大叔口中吐出煙霧，右手垂下時明顯手持1根香煙，但他公然在室內兼商場範圍吸煙，產生的氣味難免會影響他人。

目擊者公審：無所畏懼到新境界

樓主指，當時發現大叔未有弄熄香煙便走入商場「已經覺得癲」，詎料發現對方即使已經進入室內範圍仍繼續吸食，驚訝表示「簡直大癲」，看不過眼遂拍片揶揄「叔叔無所畏懼嘅心態去到新一個境界」。

揹背囊的白衣大叔在商場範圍行走。（「threads＠yk.82_」影片截圖）

樓主尾隨和對方保持距離，清楚看見大叔口中吐出煙霧。（「threads＠yk.82_」影片截圖）

網民批評大叔自私：唔食煙會死㗎？

不少網民都批評大叔行為自私，「其實而家啲人係咪有病？以前細個見啲阿叔阿伯都無咁猖狂」、「這些無公德（嘅人）愈來愈多」、「文明倒退」、「勁憎呢啲火車頭！」、「唔食煙會死㗎？」、「呢個行為影衰晒其他煙民」、「香港難得禁煙咁多年，室內唔使吸二手煙，而家又俾啲垃圾搞衰晒」，但感嘆即使商場保安見狀亦無可奈何，「管理員見到最多只能勸喻，冇執法權都吹佢唔脹」。

大叔右手垂下時明顯手持1根香煙。（「threads＠yk.82_」影片截圖）

離譜煙民事件簿逐個睇！

有留言就分享更多煙民離譜事件，「我試過搭小巴，見過有個阿叔臨上車之前吸最後一啖煙，上咗車先噴返出嚟！成架車臭到仆X」、「我嗰日坐單層巴士，有個阿伯收埋支未食完嘅煙，上嚟行去落車位扯多2口就掉出去，全車煙霧彌漫」、「之前（喺）停車場泊完車搭𨋢上地面，仆你個X有個阿叔攞住支煙入𨋢！除咗我仲有一個路人媽媽同小妹妹，我喺後面同佢講『你忽X大咗啊，𨋢嚟㗎喎』，咁多冇人嘅空位唔食，係都要入室內（吸食）」。

在禁煙區範圍吸煙 最高可被罰款3,000元

根據香港法例第371章《吸煙(公眾衞生)條例》，任何店舖、百貨公司或購物商場，皆屬於法定禁煙區範圍，任何人不得於禁煙區內作出吸煙行為，違例者最高可被定額罰款3,000元。

（threads＠yk.82_）

睇多啲：啟德醫院地盤奇招禁煙 1人違規吸煙被貼堂驅逐 威院地盤更嚴！

自宏福苑大火事件後，市民大眾對地盤工吸煙的關注度大幅提高，政府正計劃9月前在建築工地全面禁煙，涵蓋所有新建及維修地盤，違例吸煙者將被定額罰款3,000元，地盤管理人亦須採取「所有合理步驟」確保地盤內無人吸煙等。在修例前，不少地盤已率先落實禁煙措施，近日網上流傳照片，「中國建築」於啟德醫院地盤掛出榜單，將在地盤內違規吸煙者示眾，同時提到會被「永久逐出」地盤，達至以儆效尤的效果。



近日網上流傳照片，「中國建築」於啟德醫院地盤掛出榜單，將在地盤內違規吸煙者示眾，同時提到會被「永久逐出」地盤。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

更多詳情請看：啟德醫院地盤奇招禁煙 1人違規吸煙被貼堂驅逐 威院地盤更嚴！