韓國博主為流量偷廣州街景照片稱｢這就是首爾｣　網友一眼認出巴士

一張拍攝於廣州街頭的城市風光照，竟搖身變成首爾街景？



近日，廣州攝影師名先生發帖稱，自己拍攝的原創作品被韓國網友搬運至海外社交平台，配文還宣稱「這就是首爾」，單條博文瀏覽量突破百萬，引發熱議。3月29日，記者核實發現，該涉事博文現已被刪除。

廣州攝影師名先生拍攝的照片被搬運到了外網，配文「這就是首爾」（左）。該照片去年拍攝於廣州黃埔區（右）。（截取自小紅書@唔知諗條乜名）

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據名先生介紹，這張照片拍攝於去年11月5日，地點位於廣州市黃埔區科學城地鐵站出口。當時正值午後，陽光明媚且道路旁的異木棉花開正盛，整個場景極具動漫感。拍攝兩天後，他將照片打上了原創標籤發布在國內社交平台上。約一周前，有熱心網友向他反映，這張照片被韓國網友搬運到了海外社交平台上，對方不僅未註明出處，配文還暗示這是首爾的景色。

據名先生介紹，這張照片拍攝於去年11月5日，地點位於廣州市黃埔區科學城地鐵站出口。（截取自小紅書@唔知諗條乜名）

名先生核實後發現，該帖所用圖片與自己的作品一模一樣，彼時瀏覽量已突破130萬，收穫超1.7萬次點讚。值得一提的是，照片中出現的公交車車尾清晰印有「廣州公交」四個漢字。

該博文顯示，該韓國博主「도약」的原帖共附有兩張照片，名先生的作品為第二張。帖文的大意為，博主認為江南、聖水（洞）等地並不像首爾，而當人們走到宗廟、光化門和鍾路一帶時，才會覺得「這就是首爾」，並稱讚那裏的氛圍很特別。

就此內容，記者諮詢了定居首爾的資深韓語翻譯王先生。王先生表示，文中提到的「宗廟、光化門、鍾路」均屬於韓國首爾鍾路區域的核心地段，三處景點彼此相鄰，步行即可遊覽。王先生認為，結合配圖與語境，該博主確實是在暗示第二張照片展現的是韓國鍾路的風貌。

事實上，已有中國網友在該博文發出後就留言表示，照片拍攝地實為中國廣州。3月19日，博主「도약」回應稱：

「我犯了一個錯誤，第二張照片來自中國，但帖子無法編輯，刪不了照片。

此後，該博文一直未作刪除處理。有熟悉平台規則的網友向記者透露，該博主為這個社交平台的付費會員，具備編輯帖文的權限。「即便不能單獨刪除一張圖片，也完全可以在正文中註明錯誤。他應該是看到數據和流量表現不錯，主觀上不太想刪。」

名先生坦言，他得知後的第一反應其實是難以置信。但他也表示，由於侵權行為發生在境外社交平台，跨國維權流程複雜，他暫時還沒有維權的打算。王先生則告訴記者，自己瀏覽了該博主的主頁內容後判斷，對方並非專業攝影博主。「他有什麼發什麼，每小時更新頻率達十幾條，主題也不固定，應該就是一個普通的韓國網民。」

3月29日，記者再次查看涉事博主主頁時發現，這條瀏覽量破百萬的博文已被刪除。

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