內地連鎖烤肉店疑用合成肉　博主實測牛羊肉一捏就碎、表面全是窿

內地連鎖烤肉品牌「安壯壯無限自助烤肉」標榜「全原切肉」、承諾「發現合成肉獎勵100萬（人民幣，下同）」，但近日卻遭到抖音知名博主「真探朱圓章」實測踢爆。該博主隨機檢查店內6款熱門肉類，竟發現其中4款疑似為添加保水劑的合成肉。



標榜「全原切肉」、承諾「發現合成肉獎勵100萬」的內地知名烤肉連鎖品牌「安壯壯無限自助烤肉」。（大眾點評）

「安格斯牛肉」一捏即碎 大量肉類使用保水劑

據博主「真探朱圓章」發佈的影片介紹，「安壯壯無限自助烤肉」每人價格為78元，其創始人曾多次在影片中公開承諾，店內所有肉類均為原切，若發現合成肉，將獎勵100萬元。

烤肉店創始人曾多次在影片中公開承諾，店內所有肉類均為原切，若發現合成肉，將獎勵100萬元。（抖音截圖）

受粉絲留言提示後，博主前往該店進行實測，選取了店內4款牛肉、1款豬肉和1款羊肉進行檢查，期間門店工作人員親口承認，多款肉類「算不上原切」。

檢查過程中，博主對每款肉類進行稱重並烤製品嘗，詳細記錄品質情況。其中，店內標註為「安格斯黑椒肥牛」的肉類，烤後不縮水、層次分明，但口感偏嫩、無牛肉味，推測是添加了保水劑。

而標註「安格斯牛肉粒」的食材，一拿就碎，疑似牛碎肉壓製而成，博主用手捏取後，手指上殘留水分和白色粉狀物，烤後呈現蜂窩狀，與「安格斯」品質嚴重不符。

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此外，店內的雪花上腦和羊肉卷也被指疑似為合成肉，其中羊肉卷可見明顯窟窿眼，膻味較重，推測添加了大量保水劑。

創辦人「百萬懸賞」合成肉得個吉

面對創辦人「100%原切，發現合成肉獎100萬」的公開承諾，博主提出將這100萬元捐予「嫣然天使基金」。然而店員以「店長不在」等理由推搪。雙方溝通無果，博主隨即撥打消費者投訴熱線，向市場監管部門舉報該店涉及虛假宣傳及以次充好。當局已登記備案，並表示將依法跟進查處。

博主隨即撥打消費者投訴熱線，向市場監管部門舉報該店涉及虛假宣傳及以次充好。當局已登記備案，並表示將依法跟進查處。（抖音截圖）

公開資料顯示，「安壯壯無限自助烤肉」為鄭州安壯壯餐飲管理有限公司旗下的子品牌，目前全國設有16間分店，廣東省暫未有門店。