博主網絡尋獲10年前拍攝「燦笑河南母女」　丈夫：妻子現在仍愛笑

2月17日，河南駐馬店泌陽縣，博主「三毛」在網上發布的一個尋人影片引發熱議。影片中稱，「三毛」稱自己想找到他於10年前在路上抓拍到的一對笑聲不斷的母女，並附上照片。



2月19日，內媒大河報《看見》記者聯繫到了照片中母女的家人吳先生。吳先生稱，妻子於近日看到這組照片後非常驚喜，笑了半天，女兒看到後也笑稱，「自己小時候怎麼這樣？」



吳先生說，當時吳先生的妻子正和女兒從香菇大棚工作完返家。以前家裡不怎麼拍照，他已跟「三毛」聯繫上並珍藏了這組照片。



「三毛」稱自己想找到他於10年前在路上抓拍到的一對笑聲不斷的母女。（網絡圖片）

同一條路上，母女倆10年來的變化。（大河報）

「三毛」配文稱，這張照片拍攝於2016年3月27日，當時自己正打算去老鴰山拍古梨園，路上偶遇這對笑聲不斷的母女，於是有了這組抓拍。網友熱評：「這笑容真有感染力」、「特別有意義的照片，一定要找到送給他們」、「開朗的媽媽培養出陽光的孩子」。

「三毛」稱自己想找到他於10年前在路上抓拍到的一對笑聲不斷的母女。（網絡圖片）

丈夫：妻子從廣東遠嫁河南，現在依然愛笑

吳先生說，他家位於駐馬店市泌陽縣王店鎮高樓村，當時母女倆是在從香菇大棚返家的路上，妻子挑著的是衣物，正準備帶回家清洗。當年妻子34歲，女兒6歲。

吳先生表示，妻子是從廣東遠嫁河南的，平時性格和善，人很孝順，母親在世時，婆媳兩人相處得很好，從未吵過架。吳先生說，妻子現在依然愛笑，一家人一路走來不容易，希望以後還能和和睦睦地走下去。

吳先生介紹稱，他家有兩個孩子，大的是男孩，小的是女孩。如今兒子已經參加工作，女兒也即將中考，平時跟爺爺在老家讀書。曾經的香菇大棚夫妻倆持續經營了8年現在已經不做，如今夫妻倆已經在外工作。

回憶起當年做大棚的時光，吳先生稱，「心裡不是滋味」，他補充道，當時大棚裏的農活較多，妻子跟著自己挺辛苦的，看到她們這組「苦中作樂」照片後，自覺作為家中頂梁柱，有些愧對家人。

吳先生說，妻子前兩日聊起往日時還提到，以前雖沒什麼錢，但一家人在一起，日子過得挺開心。現在夫妻倆常年在外，跟孩子、老人聚少離多，甚至家庭合照也比較少，難免有遺憾。