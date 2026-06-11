打人冒警逼下跪　山西17歲男遭校友打傷　施暴者父竟稱打架正常

5月初，山西運城17歲高中生小雷遭高三校友王某打傷，對方更疑似在微信辱罵其已去世的母親。小雷報警求助後，對方竟夥同他人冒充警察打電話將他騙出門再次毆打，更迫他下跪叫對方「爸爸」並拍片侮辱。

事後，警方僅對兩名施暴者分別處以行政拘留12日和7日。面對受害人多處骨折、精神崩潰，施暴者家長竟冷血回應「小孩打架很正常」。小雷父親認為處罰過輕，6月9日已正式提出行政覆議。



《封面新聞》報道，小雷父親趙先生介紹，兒子小學時因校園傷害事件確診創傷後遺症（PTSD，又稱創傷後壓力症或創傷後應激障礙），曾休學一年。

5月7日晚，趙先生在家中聽到小雷和同校朋友王某在房間談話，「我們都很熟悉，我也認識他父母，所以就沒管他們小孩子之間的事」。不久後，大門外傳出異響，他外出查看後見到小雷躺在電梯口，鼻、額頭有血。兒子稱，王某因某個女生的感情問題來鬧事，將他抱摔在地後逃走。次日上午，趙先生陪小雷報警並錄口供。

小雷遭校友打傷。（影片截圖）

施暴現場。（封面新聞）

5月9日下午，小雷接獲「民警」通知要再去派出所，但趙先生一直未等到他，趕回家後才發現兒子受傷，「小雷說，那個打電話約他的是假警察，跟王某兩人把他騙下樓，在小區電梯口附近又毆打他一次。還逼迫他下跪、喊爸爸，還拍了視頻」。

經檢查，小雷存在胸部損傷、閉合型顱腦損傷輕型、左眼結膜出血、鼻中隔偏曲、鼻骨折。

趙先生提供的《行政處罰決定書》顯示，18歲的王某是某校高三學生，長期在校外進行體育特長培訓，5月7日晚替女友討說法，在小區電梯口毆打小雷，造成其小臂、腳踝等位置擦傷；5月9日，因不滿小雷報警，在電梯口毆打小雷，造成其多處受傷，根據《治安管理處罰法》低三十條第一項，對其行政拘留12日。

24歲的張某夥同王某冒充警察，將小雷騙至小區電梯口處，王某對小雷拳打腳踢致其受傷，造成一定的社會影響，嚴重損害公安機關公信力，構成冒充國家機關工作人員招搖撞騙的行為，根據《治安管理處罰法》第六十二條第一款，對其行政拘留7日。

王某疑似在微信辱罵小雷已去世的母親。（封面新聞）

面對受害人多處受傷、精神崩潰，施暴者王某的家長稱，出事後已嚴加管教兒子，但他認為小孩子打架很正常，「他（趙先生）報警之後，很多共同的朋友也覺得沒必要這樣。孩子被行政拘留，已經受到懲罰了」。

另據《大象新聞》報道，當地警方為不耽誤王某參加高考，將原本15天的拘留改為12天，在6月3日結束拘留。

趙先生稱，小雷此前因心理創傷到處尋醫就診，本次毆打事件誘發病情復發，他根據專家建議脫離環境，最近帶兒子在西安就診。6月9日，趙先生提交行政覆議申請，並表示最終會遵循法律的裁定，更希望將事件曝光，引起家長對孩子教育的重視。