隱瞞少精症及性功能障礙　上海男侵害妻子知情權　法院判撤銷婚姻

2024年，李女士與趙先生結婚，婚後多次備孕未果，直到2025年趙先生出具聲明書，她才得悉丈夫在婚前已確診患有少精症與性功能障礙。

李女士認為丈夫故意隱瞞重大疾病，侵害其締結婚姻的知情權，遂訴至法院請求撤銷婚姻。

上海浦東法院審理後認定，性生活與生育是婚姻關係的重要組成部分，男方的疾病屬於重大疾病範疇，最終判決撤銷兩人的婚姻關係。



6月10日，上海市浦東新區人民法院消息，李女士與趙先生於2024年7月登記結婚。婚前兩個月，趙先生獨自前往上海某醫院就醫，診斷結果為少精症、性功能障礙、生育力有降低趨勢。兩人婚前未同居，結婚時也未做婚前檢查，婚後雙方多次備孕未果。

2025年3月、2025年10月，趙先生先後兩次獨自就醫，診斷結果與此前一致。2025年11月，趙先生向李女士出具《聲明書》，當中提到「本人結婚時隱瞞自身存在少精症等事實，後多次治療均無任何改善，我一直深愛著李女士，對隱瞞重大疾病的行為深感歉意」。

李女士認為，趙先生在婚前已就醫，知悉自身患有重大疾病，但未有如實告知。該隱瞞行為直接影響其結婚意願的作出，且上述疾病嚴重影響雙方婚後生活及生育，夫妻關係難以為繼，因此訴至法院，請求判決撤銷婚姻。

趙先生辯稱，婚前兩人感情很好，擔心如實告知後李女士不同意結婚，故未告知所患疾病情況。

上海市浦東新區人民法院。（Ourten）

浦東法院審理後認為，性生活和生育是婚姻關係的重要組成部分，也是影響結婚意願作出的關鍵因素。趙先生婚前患有性功能障礙和生育疾病，且多次診治後效果不佳，屬於法律規定的重大疾病範疇，並在已知患病的情況下，未如實告知李女士，侵害女方締結婚姻時的知情權，足以影響女方結婚意願的作出。

因此，浦東法院一審判決撤銷李女士和趙先生的婚姻關係。判決後，雙方當事人均未上訴，案件現已生效。