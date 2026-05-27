台灣婚宴竟食凍麥當勞　賓客包$900人情後無奈歎：感覺像被騙

一名網友日前在社群平台Threads發文爆料，參加友人婚禮包了3600元紅包（新台幣，下同。約900港元），卻在會場遭遇極大落差，新人提供的餐點竟然是冷掉的麥當勞搭配披薩，引發網路熱烈討論。



原PO表示，進入婚宴會場後首先被簡陋的場地布置驚呆，接著主持人宣布新人「精心準備自助餐，要讓大家吃飽喝足」，沒想到，所謂的餐點竟是速食，讓他當場不知所措。他直言氣到一度想衝回禮金櫃檯，從紅包裏直接抽回3000元（約747港元）。

一名網友日前在社群平台Threads發文爆料，新人提供的餐點竟然是冷掉的麥當勞搭配披薩，引發網路熱烈討論。（Threads@y5727_）

原PO強調，這並非單純在乎包多少錢的問題，而是認為新人的作法「真的有點過分」。他指出，若新人一開始就打算以速食作為婚宴餐點，至少應該在發送喜帖時事先說明，「感覺像被騙，這很明顯是在賺紅包錢吧！婚禮是一輩子的事，不是在做生意欸」。他表示原本期待能吃到米糕和羹，無法接受婚宴內容與預期落差這麼大。

婚宴自助餐請賓客食凍麥當勞▼▼▼

+ 1

從原PO上傳的照片可見，婚宴場地位於高雄市糖廠路24號的台糖高雄區處，現場布置相當簡陋，宛如大學體育館，擺放的都是折疊桌椅。每位賓客桌前放著一杯麥當勞飲料，桌上備有免洗餐盤與免洗筷，整體形式與一般常見婚宴差異極大。

貼文曝光後，也釣出同場婚宴的其他賓客留言補充。有到場參與的賓客表示，「完全沒有事先講會是這樣的內容」，強調「跟新人不熟，但有點傻眼」。還有其他人補充，「今天和男友在園區看場地時，有經過原PO參加的這場婚禮，看到餐點是麥當勞，我們也嚇一跳，還以為賓客有被通知」。

後續有網友在社交媒體補充說婚禮真實舉辦。（Threads@simpson9453）

網友也紛紛留言：

「婚宴吃麥當勞，這是2026年新一代搶錢大法嗎？」

「吃麥當勞有點扯，要賺錢也不是這樣。」

「這對新人一定是奇葩。」



也有人從親友角度分析：

「從親友的角度，這對新人及他們的父母均可不用往來，用3600看清楚6個人還算划算。」



更有網友開玩笑問：

「喜餅是給薯餅嗎？」

「留友看婚宴吃麥當勞，我會絕交。」



【延伸閱讀】大型婚宴不流行？海底撈麥當勞進軍「小宴會」市場 成Z世代新寵

+ 3

延伸閲讀：

全台烤番薯「高溫飆39度」！5/29梅雨鋒面接力迎雨彈

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】