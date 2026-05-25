福建女被老公抱即嘔吐　結婚年半未行房　夫崩潰要求離婚退還72萬

福建的阿寬和阿婷經人介紹相識，兩家本是遠親，2024年5月訂婚、同年9月領證並舉辦婚禮。為迎娶女方，男方家庭按照當地婚俗，支出彩禮28.8萬元（人民幣，下同）、三金首飾9.1萬元，再加上婚俗紅包、婚宴酒席等，全部結婚成本超72萬元。



但婚後二人並未真正同居生活。女方以工作為由長期住在閩侯縣出租房，每周才短暫回一次市區婚房。阿寬表示，結婚整整一年半，女方一直以各種理由推脱、拒絕同房，兩人從未有過正常夫妻生活。

結婚整整一年半，女方一直以各種理由推脱、拒絕同房，兩人從未有過正常夫妻生活。（截取自抖音@第一幫幫團）

有次丈夫抱一下，妻子還跑到洗手間吐了：

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阿寬說：「有一次是真的吐了，我抱着她的時候，她開始顫抖，跑到那個洗手間馬桶去吐。」夫妻二人對於相處不和的緣由各執己見，彼此心中都積攢了很多不滿。阿婷說：「剛結婚的時候，最開始是沒成功。但是第二次的時候他就是感覺挺懊惱的吧，我還是有點不大適應吧，都有。」

男方多次私下溝通、雙方家人出面調解，問題始終無解，男方無奈提出離婚，要求女方全額退還所有結婚開銷，共計72萬餘元。

對此女方父親反駁：女兒並非不願意過日子。兩人婚前婚檢身體健康無問題，曾經嘗試過同房，但過程一直不順利，加上雙方心理緊張，久而久之抵觸情緒加重。彩禮錢早已退還給小夫妻，只是男方拒不承認；且酒席、禮品屬於自願婚慶消費，不該由女方承擔。女方願意離婚，但不認可高額退款，一切等待法院裁定。

調解員分析，兩人均為初婚，缺乏婚戀相處經驗，初期磨合不順實屬正常，勸導雙方放下對立情緒，加強溝通、耐心磨合。

男方無奈提出離婚，要求女方全額退還所有結婚開銷，共計72萬餘元。（截取自抖音@第一幫幫團）

阿寬到妻子阿婷的出租屋協商解決方案，阿婷沒有出面。婚姻難以維繫，男方希望女方退還72萬元的結婚開銷，女方肯定男方付出，但是具體退還數額希望通過訴訟解決。

律師表示，夫妻長期無夫妻生活，雖非法定離婚事由，但足以證實感情破裂，加之婚期短，未履行夫妻義務，起訴離婚法院大多准予。

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