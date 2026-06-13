烏魯木齊酒店驚魂　女子熟睡遭醉漢闖入躺身邊　酒店反指房門未鎖

近日有內地女網民發帖爆料，指在新疆烏魯木齊入住酒店時，凌晨熟睡中竟遭一名陌生醉酒男子潛入房間，更直接躺在她的床上，驚悚情節猶如恐怖片。事後酒店非但沒有道歉和賠償，更反指女網民「沒有鎖好門」。



據《瀟湘晨報》報道，這名女網民6月8日晚間與男友入住烏魯木齊市悠居四季酒店天山國際廣場店，當時她和男友分開睡，兩人各睡一床，未料凌晨3時半她被男友叫醒，竟然發現一名陌生男子躺在她身旁，她感覺非常｢震驚、害怕、恐懼｣。

隨後她第一時間報警，以及聯繫酒店前台想了解男子為何能進到她房內。經了解，當時這名男子處於醉酒狀態，疑因神志不清而冒失進入女網民房間。

內地女網民發帖指在新疆烏魯木齊入住酒店時，竟遭一名陌生醉酒男子潛入房間。（網絡圖片）

女網民指，由於該男子「態度良好且並非惡意」再加上她與男友當時着急趕早上7時的飛機離開，最後便選擇私下和解。事後醉酒男亦作出賠償，但女網民和酒店方面都沒有透露賠償的具體金額。

雖然與醉酒男子達成和解，但女網民卻對酒店敷衍了事的處理方式相當不滿，她批評酒店安全管理存在漏洞，指涉事醉酒男子並未在前台登記，酒店的安保「彷佛消失了」，而客房房門亦未能發揮防護作用，居然可以讓一個陌生人進入。

她還表示，事發酒店沒有給予道歉或賠償，事後她找12345（內地政務便民電話）投訴酒店，酒店方面更是直接要求撤訴。

女網民當時和男主住在606號雙床房。（瀟湘晨報）

對此，酒店方面回應媒體問詢時則表示，闖入房間的男子也是酒店住客，「他是對面605的客人。」對於為什麼男子可以闖入女網民房間，酒店工作人員則解釋，女網民的房間裝有防盜鏈，但她沒有拴上，也沒有鎖住門，房門實際處於未鎖狀態，所以才導致醉酒男冒失闖入。

另外，事後酒店翻查閉路電視發現，醉酒男推門進入女網民房間時並沒有刷卡的動作，大概率是隨手推門進入。事發後警方介入處理，6月11日女網民刪除社媒上相關帖文，暫未就繼續回應事件。