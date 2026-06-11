傳深圳奢華五星級酒店電梯從30多層高墮地　官方：查封涉事電梯

近日，有網民反映，深圳萊佛士酒店（Raffles Hotel）發生墮𨋢事故，一架電梯從30層以上的高空墜落，酒店立即封鎖現場。深圳市市場監督管理局南山監管局發布行政強制信息公示，指深圳萊佛士酒店因涉嫌未按規定落實電梯使用管理人職責，執法部門於5月30日強制查封涉事電梯。目前，南山監管局並未說明查封的具體原因、問題性質以及後續處理結果。



深圳萊佛士酒店（Raffles Hotel）。（Trip官網）

查封當天酒店樓下被攔 網民：來了消防車和警察

5月30日，有網民在社交平台發帖稱，在深圳萊佛士酒店樓下看到有藍色擋布圍起，寫著「禁止靠近，禁止拍攝」，另有人看到一輛黑色商務車停在樓外，車輛配備了警燈，車身寫著「特種專業用車」。

5月30日，有網民在社交平台發帖稱，在深圳萊佛士酒店樓下看到有藍色擋布圍起，寫着「禁止靠近，禁止拍攝」。（X）

有人看到一輛黑色商務車停在酒店樓外，車輛配備了警燈，車身寫着「特種專業用車」。（小紅書）

據網民留言，該酒店發生一宗墮𨋢事故，「剛剛我下午也在那邊上了旁邊的電梯，進來一個人說是第三台電梯急降從34掉下來了，現場來了三台消防車和警察，但沒看到120。一樓被圍起來了，看不清是什麼情況。」、「電梯突然從30+層樓上掉下來」。

據網民留言，該酒店發生一起電梯墮落事故。（小紅書）

據網民留言，該酒店發生一起電梯墮落事故。（小紅書）

涉事酒店為五星級酒店 查封原因仍待披露

據公開資料顯示，深圳萊佛士酒店坐落於深圳灣核心地標建築「深圳灣1號」最高塔樓內，是深圳乃至整個粵港澳大灣區最具代表性的奢華五星級酒店之一。作為全球知名的頂奢酒店品牌，其日常接待標準極高，向來以奢華的硬件設施與卓越的服務著稱。

深圳萊佛士酒店坐落於深圳灣，是深圳乃至整個粵港澳大灣區最具代表性的奢華五星級酒店之一。（網絡圖片）

內媒《深圳大件事》報道，深圳市市場監督管理局官網行政強制信息公示指出，深圳萊佛士酒店因涉嫌未按規定落實電梯使用管理人職責，涉事電梯已於5月30日被執法部門依法採取強制查封措施。

公示顯示，此次執法的法律依據為《深圳經濟特區特種設備安全條例》第四十五條。該條款詳細規定了特種設備安全監管部門在檢查中依法行使的職權：對有證據證明不符合安全技術規範要求或者存在嚴重事故隱患的特種設備，予以查封、扣押；同時，特種設備存在嚴重事故隱患且可能發生人身傷害危險的，可以採取緊急封停措施，封停期限至事故隱患消除為止。

不過，官方並未披露查封的具體原因。關於此次電梯事件的問題性質以及後續處理結果，仍有待相關執法部門進一步通報。