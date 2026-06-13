上海媽帶孩子住酒店　電視被投影色情片｢三人全裸疊一起」急報警

近日上海一名李姓女住客日前帶同孩子入住當地一間如家商旅酒店，未料房內正常播放的電視突然被他人投影（投射螢幕），強行播放極度露骨的色情片段，驚見｢三人全裸疊在一起｣，嚇得隨即她關機並報警。



對此，涉事酒店回應指已向女住客退回房費，並全面暫停全店的電視投影功能，事故原因仍在調查中。



李女士帶孩子入住上海某如家商旅酒店，期間電視被他人投影色情畫面。（揚子晚報）

據《揚子晚報》報道，本月9日，李女士帶孩子入住上海某如家商旅酒店，期間電視突然被他人投影色情畫面，當時孩子突然指向電視詢問：「媽媽這是甚麼？」，她定睛一看，竟是成人色情片段「有三個人沒穿衣服疊在一起」，嚇得她立刻把電視機關掉。

隨後李女士立刻衝出房間詢問是誰在投影，但無人回應，隨後她與酒店溝通後決定報警。

酒店工作人員回應稱，已為李女士辦理住房退款，她對處理結果表示滿意並已離店。另外，涉事客房不再對外售賣，房內電視的無線網絡亦已關閉，不能從手機投影影像，只能看央視等頻道。酒店強調，這是首次遇上這類事件，事故的具體原因仍在調查中。

部分酒店為圖方便，將酒店客房的電視接入同一個公共Wi-Fi。（揚子晚報）

內媒報道指，住酒店電視被強制投影色情片段並非個別例子。

有網民透露，今年3月入住一品牌酒店時，電視在無操作下彈出「有設備正在投屏（投影），是否同意？」的提示，惟倒計時未完，色情片已自動強行播放。另有住客於5月入住智能民宿時，凌晨時分電視突然自動插入色情片段。該住客事後發現，民宿一個房間只有一個WiFi，但密碼都是八個八。

有網絡技術人員指出，部分酒店為圖方便，將酒店客房的電視接入同一個公共Wi-Fi，或讓不同房間共享相同密碼，這導致投影系統形同「無防線」，住客的手機可輕易搜尋並控制鄰房電視，因此增加酒店內部誤投影或外部惡意投影的風險。