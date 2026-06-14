深圳4無繩狗圍攻嚇死寵物兔 犬主拒賠1400元：兔子為何不綁好
撰文：盛昀
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據深圳衛視報道，6月9日，深圳一位市民楊先生在公園溜寵物兔時，4隻未牽繩的狗隻追趕寵物兔並將其咬傷，兔子因過度驚嚇死亡。楊先生要求犬主賠償1400元（人民幣，下同）被拒，對方指責楊先生也該牽好自己的寵物兔。
6月9日晚11時，深圳市民楊先生帶飼養了一年多的寵物兔「淘寶」前往定崗湖濕地公園透氣。楊先生稱，一位女士帶着4隻未牽繩的狗隻過來，狗隻圍攻兔子並將其咬傷。過了一會兒兔子就因為過度驚嚇死亡。
事件發生後，犬主迅速帶着狗隻離開現場。次日，楊先生報警同時聯繫上犬主，根據養寵期間的支出，他提出1400元的賠償，但遭到對方拒絕。犬主稱：「這兔子是野兔子，又不是家養的，你自己也有責任，你的兔子為什麼不綁好，為什麼不放進籠子裏？」
律師指出，目前內地相關法律法規主要對攜犬出戶有強制性拴繩要求，而對寵物兔等其它動物的外出管理，暫未明確規定。羅心律師分析，從司法實踐來看，這類案件通常會認定狗主人承擔主要過錯責任。兔子主人在公園這類公共場所，沒有盡到妥善看管、約束寵物的注意義務，自身也存在一定過失。
目前，楊先生已將相關情況整理上報至沙井街道執法隊，同時還決定通過法律途徑，為寵物兔討回一個公道。
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