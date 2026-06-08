有片｜湖南烤肉店狗仔偷食客人食物　極速吞一盤肉　店家全面消毒

6月6日晚，有網民發影片稱，在湖南衡陽一烤肉店內有寵物狗偷吃顧客餐盤食物，期間無一人阻止，引發網民熱議。目前涉事店家稱，已停業整頓一天，並全面消毒處理，並嚴格要求員工，之後除導盲犬之外的犬隻一律不得進店。



綜合《深圳新聞網》、《新京報》報道，據了解，該烤肉店為湖南虔哆哆半肥瘦餐飲連鎖有限公司在衡陽的一加盟品牌店。

涉事店家。（抖音截圖）

影片顯示，顧客正在餐桌上用餐，一隻寵物狗在桌下偷吃肉。僅過去數十秒，便將一盤肉吃完。截止發稿，該影片收穫近50萬點讚以及近10萬評論，其中，有不少消費者對此表達不滿，認為不應該讓寵物進餐飲店。

事發後，該店舖所在的公司，湖南虔哆哆半肥瘦餐飲連鎖有限公司也緊急發佈聲明稱，涉事店舖為該公司的衡陽（樂街店），出現寵物進店吃烤肉的問題屬於他們的工作疏忽，將會立即改正。

6月7日，涉事烤肉店負責人稱因此事飯店自行停業整頓，對餐具進行更換、店內進行全面消殺，同時聯繫雙方顧客進行溝通解決。該負責人還說，下一步將啟用店外寵物狗臨時安置區，除導盲犬外，其他寵物狗一律不允許進店。