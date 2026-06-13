上海母女租客囤垃圾養12隻流浪狗！滿屋狗屎傳惡臭　全層住客崩潰

俗話說「千金買戶，萬金買鄰」，有個讓人心煩的鄰居是很讓人困擾的。



上海浦東新區一個屋苑居民反映，今年2月以來，樓道裡開始瀰漫一股令人作嘔的惡臭。「有垃圾的臭味，又有糞便的臭味，又有漚了很長時間的泔水馬桶的臭味」。

上海浦東新區一小區居民反映，今年2月以來，樓道裡開始瀰漫一股令人作嘔的惡臭。（截取自微博@看看新聞Knews）

樓道裡堆放裝着垃圾的大型編織袋，臭氣熏天：

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樓道裡經常會堆放裝着垃圾的大型編織袋，不僅散發惡臭，還有蟲子在上面爬，甚至有幾戶居民家裏也出現了蟲子，居民直呼「這房子沒法要了」。

經過觀察、尋找，大家發現這跟二樓新搬來的一對母女有關。這對母女租住在二樓一個120平方米（約1300呎）的單位裏。

母女經常凌晨2點多到4點多出門，翻撿屋苑垃圾桶，再用編織袋把廢品揹回家。女兒還收養了多條流浪狗，晚上帶出去再帶回來，聲音不小，打擾到周邊鄰居休息。

母女經常凌晨2點多到4點多出門，翻撿小區垃圾桶。（截取自微博@看看新聞Knews）

鄰居稱，晚間狗在房間裏追逐打鬧，偶爾還有女子訓狗的聲音，居民不堪其擾。據鄰居粗略估算，這對母女養了十幾隻流浪狗，流浪狗未經檢疫，是否有其他風險，也令居民擔憂。

屬地居委會介紹，今年2月底的一個深夜，有居民報警稱，樓內瀰漫惡臭。民警進入這對母女租住的房間發現，屋內堆滿了撿來的廢品，還有12條未登記的犬隻，室內一片狼藉。

屋子裏面確實是味道很大，隨處可見狗的大便還有小便，到處都是。

今年3月，屬地聯合派出所對無證收養的流浪犬隻進行了處置。但此後，這對母女又在陸續收養流浪狗，撿拾垃圾的行為也沒有停止。雖然物業公司每天派人來拖地，但治標不治本。

對此，該單位的房東感覺很崩潰，「我就當噩夢一場，我這幾百萬元（人民幣）的房子給她們糟蹋了」。房東稱自己年前急於出租，沒想到租戶入住後，會出現這樣的情況。

房東直言：

只要她（們）走掉，我損失多少都無所謂。

據悉，這對母女並非第一次被投訴，她們曾在上海浦東有房產，也有拆遷積蓄；母親68歲，女兒40歲，兩人似乎終日以撿拾垃圾為生，搬來之前母親還與曾經的鄰居發生過激烈爭執。

她們還曾在浦東其他區域租住過，都因同類問題被投訴，四處搬家，早已成為多個屋苑頭疼的「老大難」問題。

最新消息：在屬地派出所積極介入下，這對母女在5月31日已經搬離，租戶雖尚有費用未結清，但房東也不再追究房屋賠償及其他費用。



對此，上海市人大代表建議應發揮大數據聯動機制，了解清楚這對母女是否存在生理疾病上的障礙問題？是不是需要法定監護和第三方醫療的強制介入來解決問題？多部門應積極作為，從源頭上跟蹤解決。

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