復活節長假｜首日截至早上10時　約17萬港人北上　羅湖口岸最多人

【深圳口岸/福田/羅湖/西九龍高鐵站/高鐵/港珠澳大橋/蓮塘/皇崗/落馬洲/復活節/復活節假期】復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始。根據入境處數字，截至今早10時，有約30.2萬人次出入境，其中單港人出境則有逾23萬人次，當中近17萬人經陸路口岸北上，最多人經羅湖口岸出境，有約4.3萬人次。



復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，深圳灣口岸便擠滿了北上港人。（Hill Tam@Facebook「深圳大灣區好去處開心share」）

根據入境處數字，長假期首日截至早上10時，有約5.6萬人次入境本港，出境則有約24.6萬人次，相差約4倍。其中，香港人出境有逾23萬人次，3.1萬人經機場離境，近20萬人次經陸路出境，其中近17萬港人經陸路口岸入境內地；另有近5000人次經水路出境。

復活節、清明節一連五日長假期今日（3日）開始，不少港人北上回鄉祭祖或旅遊，深圳灣口岸便擠滿了北上港人。（Nick Siu@Facebook「 深圳大灣區吃喝玩樂情報站」）

2.5萬人次旅客入境 68%為內地客

各出境口岸中，最多人使用的是羅湖，整體有5.2萬人次出入境，其次是落馬洲支綫，亦有近5萬人次使用。

入境本港旅客有2.5萬人左右，當中有近1.7萬為內地旅客，他們主要經廣深港高速鐵路香港段西九龍站入境本港。