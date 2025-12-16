廁格內吸煙玻璃即變透明　深圳羅湖商場禁煙措施引熱議

綜合內媒報道，有網民在深圳羅湖商場的男廁所拍到了一扇特殊的門，上面寫着「吸煙將使玻璃門變透明」，有人表示支持商場做法，但也有民眾認為該行為可能侵犯個人私隱。



網帖截圖。（小紅書）

在水貝國際中心，商場公告說明，此處已啟用智能感應控煙系統，如果檢測到煙霧，隔間玻璃便會自動轉為全透明狀態，同時觸發警報警示。《深視新聞》記者在現場實測後發現，一旦有人在隔間內吸煙，煙霧警報器便會當即觸發，並持續鳴響提醒。

商場公告。（深視新聞）

不僅是水貝國際中心，同在羅湖區的水貝金座也已安裝同類控煙系統。水貝金座大廈職員表示，大廈確實安裝了4到5個「吸煙會變透明」的門，「主要為了解決在廁所私密空間裏控煙難的問題，我們大廈本身就是禁煙的。」

工作人員介紹，其工作原理是：當隔間內的煙霧報警器感應到吸煙產生的煙霧後，會觸發電流使玻璃瞬間從霧化狀態變為透明，以便管理人員「及時發現、及時管控」。

內媒記者在現場實測。（深視新聞）

水貝金座運營總監趙麗解釋：「目前通過煙感報警器通電聯動玻璃狀態變化的技術，是今年8月改造完成並啟用的，獲得了商戶和市民的廣泛認可。從試行效果來看，該系統對控制吸煙行為作用顯著。接下來，我們計劃在水貝金座及水貝國際中心全面推行這一設施。」

河南澤槿律師事務所主任付建從法律角度分析，商場作為公共場所，雖有權依據條例管理吸煙行為，但手段須合理合法。在衛生間等私密空間採用此類玻璃，可能侵犯吸煙者的私隱權與人格尊嚴。同時，設備存在故障誤觸發的風險，這將增加侵權事實發生的可能性。

深圳羅湖商場禁煙措施引熱議。（南方日報）

事件亦引發網民爭議，有人支持該措施：「簡直不能太贊，每次如廁一股二手煙味把人嗆得半死。」「幹得漂亮！建議推廣！」「贊助多安裝這樣的防吸煙玻璃門，讓空氣質素提高」

也有人擔心侵犯個人私隱：「儘管我不吸煙，這種也會避免去。」「不合適。監管可以採用其它更人性化方式。」「但也沒什麼安全感，都說通電才呈霧狀，哪天失靈了斷電，拉到一半突然透明了。」