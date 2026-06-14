英YouTuber炫燿用20蚊麻辣燙獵艷西安女教師　引爆Easy Girl爭議

近期，一名英國籍網紅「RiskyRegg」在西安以20元（人民幣，下同）的麻辣燙為餌，迅速與一名當地女英語教師發展關係，並拍片上載至YouTube炫耀。事件在中外網絡引起熱議，涉事女子事後更大罵批評她的網民。



一名英國籍網紅「RiskyRegg」早前在西安以20元人民幣的麻辣燙為餌，迅速與一名當地女英語教師發展關係。（影片截圖）

一名英國籍網紅「RiskyRegg」早前在西安以20元人民幣的麻辣燙為餌，迅速與一名當地女英語教師發展關係。（影片截圖）

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據了解，事件男主角為英國YouTuber「RiskyRegg」，在海外擁有逾20萬粉絲。他赴華前曾在直播中與粉絲打賭，揚言要在抵達西安後24小時內「拿下」一名中國女孩。

事件男主角為英國YouTuber「RiskyRegg」，在海外擁有逾20萬粉絲。(YouTube截圖）

5月下旬，該網紅先通過社交媒體搭訕結識了這位女生，兩人隨後一同前往回民街吃了一頓約20元的麻辣燙。

據影片內容，兩人相見僅數小時便關係急速升溫，在街頭接吻，當晚更前往酒店開房。據網傳消息，開房費亦由女方主動支付。目前，該英國網紅的賬號仍在運作並持續收割爭議流量。

該英國網紅全程將鏡頭對準女方，女方不僅未拒絕，更在鏡頭前表現主動。網紅其後將片段剪輯上傳外網，影片中更充斥帶有種族偏見的畫外音，導致外網評論區湧現大量針對中國女性的羞辱性標籤（如「easy girl」）及惡意調侃。

涉事女老師遭起底 直播反擊網民言論

影片「出口轉內銷」傳回國內後，迅速引起熱議。涉事女子的身份迅速被網民起底，證實為西安某國際學校的英語教師。不少網民不認為其作為教育工作者，卻缺乏基本的私隱防範意識，甚至間接成為外國網紅抹黑本土女性的工具。

對此，涉事女教師發片強調雙方是自願交往，自己並不知道對方是網紅，更沒有參與任何「劇本」或炒作。

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她亦表示自己只是和英國人一起拍了約會影片，目的是為了展示東西方不同的約會文化，沒想到像癌症一樣傳播，不理解為什麼中國人都在網暴她。另外，她覺得中國主流男人都喜歡她的內容，自己完全沒錯並大罵批評她的網民「閉嘴，賤人（Shut up, bitch）」