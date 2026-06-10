北京網紅「鵝腿阿姨」被舉報賣鴨腿　曾買50多次學生：信任被辜負

6月9日，曾在北京高校圈走紅、被學生親切稱為「鵝腿阿姨」的攤主陳秀鳳，在其團購群發布公告承認所售烤腿原材料為鴨腿，聊天截圖被廣泛傳播，引發熱議。陳秀鳳表示，「鵝腿阿姨」只是一塊招牌，並不代表賣的是鵝腿。事件曝光後，不少網民直言「錯付」。北京市燕園街道市場監管所回覆，已接到舉報，正在調查。



陳秀鳳曾在北京高校圈走紅，被學生親切稱為「鵝腿阿姨」。（極目新聞）

「鵝腿阿姨」自稱被舉報 不存在欺詐行為

綜合《北京日報》、《揚子晚報》等報道，曾在北京高校圈受到熱捧的陳秀鳳，近期將鵝腿生意拓展，熱度再次飆升。然而，其團購微信群內不斷有網民質疑其售賣的是否為鵝腿，引發爭議風波。

陳秀鳳在其團購群發布公告承認所售烤腿原材料為鴨腿。（極目新聞）

6月9日晚，陳秀鳳在其國貿地區的訂購群內發布公告，稱自己被人舉報，正在配合相關部門工作。陳秀鳳稱，「原材料是鴨腿，以後都會寫清楚」，同時表示「鵝腿阿姨叫了十幾年，不存在欺詐等行為」。

6月9日晚，陳秀鳳在其國貿地區的訂購群內發布公告，稱自己被人舉報，正在配合相關部門工作。（極目新聞）

陳秀鳳稱「鵝腿阿姨」只是一塊招牌 學生：只覺得信任被辜負

據悉，陳秀鳳自2011年開始在北京大學附近做燒烤，剛開始用的確實是鵝腿，「鵝腿阿姨」稱呼也從那時傳出。「大約一兩個月後，貨源斷了，找過很多地方，始終無法找到符合我們要求的鵝腿。」陳秀鳳稱，當時周邊的攤販用的也是鴨腿，最後她才改用了鴨腿，「很多清華北大的老顧客也知道我們用的是鴨腿。」

「鵝腿阿姨」受到眾多學生喜愛。（北京時間）

「鵝腿阿姨」受到眾多學生喜愛。（央視新聞）

陳秀鳳表示，在她的觀念裡，「鵝腿阿姨」只是一塊招牌，並不代表賣的是鵝腿。「如果真的用的是鵝腿，一隻的售價絕不可能只有十幾元（人民幣，下同 ），如果想要盈利的話，一隻應該在30多元了。目前在我這裏沒有鴨腿和鵝腿之分，只有辣腿和不辣腿。」

據此前報道，2023年，北大清華兩大高校學子「爭搶」鵝腿阿姨一事曾登上熱搜，北京大學公眾號也曾發文《「鵝腿阿姨」來北大啦！》，表達對鵝腿阿姨的認可和喜愛。

2023年，北大清華兩大高校學子「爭搶」鵝腿阿姨一事曾登上熱搜，北京大學公眾號也曾發文《「鵝腿阿姨」來北大啦！》，表達對鵝腿阿姨的認可和喜愛。（微信公眾號@北京大學）

2023年，北大清華兩大高校學子「爭搶」鵝腿阿姨一事曾登上熱搜，北京大學公眾號也曾發文《「鵝腿阿姨」來北大啦！》，表達對鵝腿阿姨的認可和喜愛。（微信公眾號@北京大學）

事件曝光後，不少網民直言「錯付」，紛紛表示「沒想到幾乎陪伴我大半個大學時光的鵝腿居然是鴨腿，很寒心，希望能得到退款和賠償。」

「鵝腿阿姨」受到眾多學生喜愛。（極目新聞）

「鵝腿阿姨」受到眾多學生喜愛。（極目新聞）

曾購買過50多次鵝腿的梁同學稱，16元一隻的「鵝腿」承載了自己很多美好的校園回憶，但現在只覺得信任被辜負了。該同學表示，2022年前後購買時，群裡會直接標明鵝腿；後來訂購頁面只標註了「辣腿」和「不辣腿」，未寫明原材料。

梁同學表示，2022年前後購買時，群里會直接標明鵝腿；後來訂購頁面只標註了「辣腿」和「不辣腿」，未寫明原材料。（極目新聞）

律師：「鵝腿阿姨」構成欺詐消費者，可主張退一賠三

6月10日上午，海淀區市監局燕園街道市監所的工作人員表示，目前已接到「鵝腿阿姨」售賣食品問題的舉報電話，市監局正在核實調查相關情況。

陳秀鳳在群裏稱售賣的是鵝腿。（小紅書）

河南澤槿律師事務所主任付建認為，「鵝腿阿姨」所售產品實際為鴨腿，但是其本人以「鵝腿」為名已經經營數年，對外已經形成一定的影響力，消費者有合理理由信任原料為鵝腿。其明知會誤導消費者對原材料產生錯誤認識而並未澄清，直接侵犯了消費者的知情權。

「鵝腿阿姨」受到眾多學生喜愛。（極目新聞）

經營者故意隱瞞商品真實信息，誘使消費者在錯誤認識下作出購買決定，完全符合欺詐的要件，構成欺詐消費者，違反消費者權益保護法55條規定，消費者可以主張退一賠三，賠償金額不足500元的，按500元計算。