網紅糖果含超高劑量偉哥　商家當壯陽藥賣　去年被查現仍有售

上海市市場監督管理局日前公佈食品安全抽檢結果，揭發一款名為「愛必享」的網紅糖果非法添加處方藥「西地那非」（Sildenafil，俗稱偉哥），每公斤含量高達125,000毫克。

2025年，「愛必享」曾被查出非法添加偉哥，但目前在京東網上購物平台上，這款糖果仍被包裝成壯陽藥出售。



網紅糖果摻超高劑量偉哥。（豆包AI製圖）

《中國新聞網》報道，被抽樣單位為荊門市東寶區蘊暇食品商行，糖果生產日期為2025年5月22日。據抽檢結果顯示，這家商行售賣的「愛必享」糖果製品中驗出每公斤高達125克的西地那非，按單顆糖約5克計算，每顆相當於含藥量是625毫克，遠超「偉哥」單次安全劑量50至100毫克。

有消息指，該產品早在2025年9月就曾遭官方點名通報，但涉事店家疑似為規避追查，透過虛假註冊地址、關閉網店等方式「玩失聯」。

根據《保健食品中可能非法添加的物質名單》，西地那非被明確列為禁止在普通食品中添加的有毒、有害非食用物質。（路透社）

根據荊門市東寶區人民政府網站2025年12月11日公告，2025年9月22日，荊門市東寶區蘊暇食品商行在某電商平台開設網店「輝煌男用百貨」銷售「愛必享」產品，經抽樣檢驗，該批次產品西地那非專案不符合相關要求，檢驗結論為不合格。

但目前在京東網上購物平台上，「愛必享」產品仍被包裝成壯陽藥出售。

京東網上購物平台上，這款「愛必享」產品被包裝成偉哥售賣。（網絡圖片）

相關「愛必享」產品被包裝成偉哥售賣。（網絡圖片）

報道指，這款「愛必享」產品標示麗江英煌集生物有限公司生產。但上海市市場監管局食品抽檢處工作人員表示，產品標稱生產企業為假冒，並非前述企業生產。後續會有核查處置，不合格信息會通報涉及的外省市。

西地那非俗稱偉哥，為處方藥。根據《保健食品中可能非法添加的物質名單》，西地那非被明確列為禁止在普通食品中添加的有毒、有害非食用物質。食品安全專家指出，長期或不當食用可能引發頭暈、血壓驟降、肝腎損傷等健康風險，尤其對兒童、女性及心血管疾病患者危害極大。

專家强調，此類非法添加行為已不是簡單違規，而是明顯將藥物當作原料使用，涉嫌生產銷售有毒有害食品，觸犯刑法。

事件曝光後，引起內地不少網民議論，有人憤怒「吃個糖都有安全隱患，還讓不讓人活」、「曾經通報還在賣？」。更有不少網民憂心，質疑這類網紅食品暗藏違法添加風險，呼籲相關部門加強監管。