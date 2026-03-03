中國成全球最大環保能源體系　風力及太陽能首超傳統化石燃料發電

國家能源局發布的數據顯示：截至2025年底，我國可再生能源總裝機達到23.4億千瓦。「十四五」時期，我國建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源裝機佔比由40%提升至60%左右。



習近平總書記指出：

能源安全事關經濟社會發展全局……我們要順勢而為、乘勢而上，以更大力度推動我國新能源高質量發展。

2025年，三個方面彰顯前所未有的發展速度和力度——風電光伏（風力及太陽能發電）合計裝機歷史性超過火電（傳統化石燃料發電），由2020年的5.3億千瓦增加到2025年的18.4億千瓦，連續跨越13個億級台階。

中國構建起全球最大 發展最快的可再生能源體系▼▼▼

新型儲能裝機歷史性突破1億千瓦大關，佔全球比重超過40%，「巨型充電寶」讓風光發電更穩定。可再生能源綠色電力證書的全年交易規模超過歷年交易量總和，綠色能源消費促進機制加快建立。

這背後，是能源供應結構的不斷優化。「十四五」時期，我國新能源實現躍升發展。「沙戈荒」大型風電光伏基地成為新陣地，新增裝機超過1.3億千瓦，結合特高壓輸電工程，助力綠電從遠方來。目前，我國全社會用電量中綠電佔比接近四成，每用10度電就有近4度是綠電。

這背後，是能源消費結構的逐綠前行。我國積極鼓勵「開綠車、用綠電」，建成全球最大的電動汽車充電網絡；組織相關省份開展車網互動應用試點，電動汽車化身「移動充電寶」，綠色低碳理念深入人心。

這背後，是能源體制機制的改革創新。綠證綠電交易機制不斷完善，充分激發綠色電力消費需求；新能源上網電價市場化改革有力推進，倒逼發電企業「巧發電」「發好電」。

建成全球最大、發展最快的可再生能源體系，形成全球最大、最完整的新能源產業鏈，我國也為全球低碳轉型作出了重要貢獻。「十四五」時期，我國出口的風電和光伏產品累計為其他國家減少碳排放約41億噸。

