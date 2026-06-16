魚缸爆裂價值30萬觀賞魚慘死　主人好奇拎去煮宴請好友：唔好食

6月14日，江蘇無錫，辦公室裏的一個使用5年的大型魚缸因膠體老化，在蓄滿4噸水後到達爆缸臨界值，突然爆了。



據魚缸主人的好友杜先生介紹，缸內常年飼養各類高端名貴觀賞魚，其中包含8條體長60至65厘米的金龍魚（龍吐珠）、紅龍魚，3條虎魚，2條皇冠黑白魟魚以及1條撒旦魚，整缸觀賞魚總價值超過30萬元（人民幣，下同）。

辦公室裏的一個使用5年的大型魚缸因膠體老化，在蓄滿4噸水後突然爆了。（抖音＠文物說魚）

由於魚缸爆裂事發突然、水流噴湧速度極快，當時是早上六點多，一直到八點左右有人上班才發現，錯失最佳搶救時機。

爆缸慘死30萬觀賞魚 事主好奇試食▼▼▼

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經過搶救，最終僅成功救活1條金龍魚、1條皇冠黑白魟魚和3條虎魚，其餘名貴魚種全部殞命。

後續因為好奇魚的味道，將兩條魚送去餐廳加工，

不好吃，觀賞魚缺少運動，肉質不好。

杜先生表示，他們愛好養魚，很多年了，所以這次爆缸，心態也比較平穩，後面還會繼續加魚去養。

事主因為好奇魚的味道，將兩條魚送去餐廳加工。（抖音＠文武說魚）

據多位魚缸主人好友曬出的影片，眾人心態十分豁達，紛紛調侃自己吃了一頓「價值幾十萬元的大餐」，直言魚肉「味道還可以」。魚缸的主人也表示自己未來還會繼續養魚。

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