台高級日料店師傅喝醉亂捏壽司跌魚肉還揮刀　網民一星負評洗版

太誇張！一名網友於社群平台發文，表示自己前去一間知名台北日本料理店，進門就發現師傅眼神渙散胡言亂語。「我們一直被他cue，一直問我們是不是生氣了」、「我不厭其煩回應說真的沒有，請你專心做料理就好，但他還是不斷煩」。發文者也表示：「我已經覺得被他冒犯的程度，我差點氣到直接付錢離席。」



同時，貼文中也指出，「我發現原來師傅是在出餐前就已經醉了，而且陸續不斷追酒」、「客人已經叫他不要喝了，他還能一直搶走客人的酒」。

日本壽司師傅醉爆亂捏壽司跌魚肉 網民洗版派一星▼▼▼

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針對上餐的品質，文章中也指出「有那些在他手中不知揉了多久的壽司飯，塌下來的魚肉，基於好奇心我還是吃了」、「味道又酸又鹹又稠稠的真的超噁」、「後半段他的員工看不下去就接手DIY後續料理了」。

壽司在老闆的操作下嚴重變形，口味又酸又鹹。（Thread@luosennn）

根據貼文中的影片，可以看到主廚精神恍惚，甚至捏製壽司的過程中，魚肉還從手中掉落；最終上桌的壽司甚至嚴重變形，看起來十分恐怖。作者也表示：

整體感想其實是很深層的失望和憤怒，一個名氣不小、收費不低的日料師傅竟能如此不自重不自愛，糟蹋自己的職業，冒犯自己的客人。

此外，影片中也看得到師傅在板前一邊拿著刀，一邊身體忍不住搖晃的情況，甚至不支跪倒，周圍的客人也忍不住要主廚快點去休息。隨著文章快速流傳，網友們也表示：

「飯桶都發黴成這樣，還有人敢吃喔？」

「他魚包到掉下來，我笑出來」



除此之外，該店在Google Map上也被一星負評洗版，目前僅剩2.5分。網友們表示「完全沒有職業道德的店家」、「避雷」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】