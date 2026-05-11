懸賞兩千尋貓　醉男致電扮貓叫「媽媽我是貓貓」　飼主怒報警嚴懲

大陸天津一名女飼主因愛貓走失，在社區張貼尋貓啟事並提供2000元人民幣酬金，卻遭一名酒後男子惡意撥打電話學貓叫並索要賞金，女飼主憤而報警，警方最終以「尋釁滋事」對該男子依法處罰。



事件起因於女飼主家中的大橘貓不慎走失，她隨即在社區張貼尋貓啟事，承諾提供人民幣2000元作為酬謝。當晚她接到一通陌生電話，接起後對方並未提供任何線索，反而對著電話發出「喵、喵」的貓叫聲，甚至輕浮地喊出：

媽媽，我是貓貓啊，什麼時候要把那2000元轉給我？

一名酒後男子惡意撥打電話學貓叫並索要賞金，女飼主憤而報警，警方最終以「尋釁滋事」對該男子依法處罰。（微博@重慶廣電第1眼）

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女飼主起初以為對方只是在開玩笑，但隨著對話內容越來越離譜，她意識到這是一通蓄意的惡意騷擾。對於正處於焦慮與自責中的飼主來說，這通電話無疑是在傷口上灑鹽，她隨即決定報警，不願讓愛貓的情感被如此踐踏。

警方迅速追查到撥打電話的男子，發現他當時正與朋友飲酒作樂，路過看到尋貓啟事後，在酒精催化下竟覺得好玩，想以此嘲弄飼主並調侃那筆酬金。儘管男子辯稱只是酒後惡作劇，但警方認為這種行為將他人的情感需求視為玩物，並在特定受害者焦慮之際進行言語挑釁與索財，已嚴重逾越社會底線，最終依尋釁滋事對其開罰。

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