小店｢渝見小麵｣老闆哭訴被指侵權遭索賠近萬　遇見小麵創始人道歉

近日，內地連鎖品牌「遇見小麵」以商標侵權為由，起訴河南南陽一家名為「渝見小麵」的小店，索賠近萬元（人民幣，下同），事件引發網民憤怒。不少網民認為，「遇見小麵」此舉是在「商標霸權」。



輿論發酵後，「遇見小麵」對該店舖撤訴。6月15日，其創始人宋奇發布公開信，就此次「商標風波」向南陽「渝見小麵」致歉，並表示，將已註冊的第35類「渝見小麵」商標無償贈與給南陽麵館。



近日，連鎖品牌「遇見小麵」以商標侵權為由，起訴河南南陽一家名為「渝見小麵」的夫妻店，索賠近萬元（人民幣，下同），事件引發網民憤怒。（微博@遇見小麵）

河南南陽「渝見小麵」麵館。（南方都市報）

連鎖店告河南「渝見小麵」夫妻店 老闆娘哭訴：至少得賣1000碗賠

綜合內媒《極目新聞》、《大河報》等報道，「遇見小麵」律師曾稱，撤訴需賠償七八千元。「渝見小麵」負責人哭訴：「我八塊錢一碗的面，至少得賣1000碗，1000碗還有成本。」此事隨之引發爭議。6月13日，「遇見小麵」發布關於商標事件的說明，稱已第一時間溝通撤銷對「渝見小麵」的訴訟，並反思商標維權行動的流程。

「渝見小面」負責人哭訴：「我八塊錢一碗的面，至少得賣1000碗，1000碗還有成本。」（抖音）

「渝見小面」負責人哭訴：「我八塊錢一碗的面，至少得賣1000碗，1000碗還有成本。」（抖音）

6月15日凌晨1時許，「遇見小麵」創始人宋奇發布《致渝見小麵的一封信》，對南陽渝見小麵老闆和老闆娘致歉。宋奇在信中回顧了自己的創業史，並決定將已註冊的第35類「渝見小麵」商標無償贈與給南陽老闆，「你們可以不用改換招牌而放心使用。」

宋奇表示，「今天發生的事情與我們的價值觀背道而馳，是我們管理上的重大失誤。對此我們承認錯誤，承擔後果，不甩鍋，今後要承擔更多的社會責任。同時，我們已終止和外包律所的合作，並呼籲商標保護工作科學、良性開展。」

「渝見小面」停業。（抖音）

遇見小麵創始人道歉 「渝見小麵」老闆：於私不接受

在宋奇發布道歉信2小時後，凌晨4時許，南陽「渝見小麵」老闆李勇也發布了《致遇見小麵宋總及各界朋友的一封信》。信中談了他內心真實的想法：於私，於家庭而言，他無法坦然接受這份道歉。但身為一名深耕小麵行業的手藝人，為了整個行業的聲譽與發展，他選擇站在行業角度接受致歉。他不願看到這場風波持續發酵，讓整個小麵行業蒙受負面評價。

「渝見小面」老闆娘。（抖音）

「渝見小面」稱沒有蹭熱度，也沒有模仿品牌。（抖音）

針對宋奇提出贈送「渝見小麵」商標一事，李勇表示，「可以贈送小麵行業，造福更多合法合規的小商戶。」李勇還提議，希望宋奇及遇見小麵，向小麵消費者，以及全國範圍內並無惡意侵權，只是踏實謀生的小商戶致歉。

多家店舖被告 有店舖倒閉數月後仍收到傳票

據調查，江蘇常州、廣東東莞等多地有同名店舖因「商標侵權」被該公司告上法庭，索賠金額達5萬元。其中，東莞一家麵館甚至在已註銷數月後仍收到了法院傳票。

常州夫妻店「渝見小麵」被「遇見小麵」起訴，索賠5萬元。（大河報）

網民曬出的民事起訴狀顯示，江蘇常州市一家渝見麵館（個體工商戶）因商標侵權被「遇見小麵」起訴，索賠5萬元。武進區人民法院的應訴通知書表明，法院已於5月6日立案。老闆李先生表示不解，「我們是重慶人，用『渝』字代表重慶，怎麼就侵權了？」李先生的妻子稱，該店所在的街道生意不好，一天僅賣幾百元。據她透露，李先生的一個徒弟在別處開同名麵館，同樣收到了起訴通知。

陳先生2026年1月在東莞開了「渝見小麵」，5月收到法院電話。（大河報）

另有重慶市民陳先生稱，他在東莞開了一家「渝見小麵」，麵館倒閉幾個月後突然接到法院電話。「對方告訴我被告了，我很想不通。註銷了幾個月了，還莫名其妙被告。」

6月15日，「遇見小麵」代理律師鄧女士表示，該公司已要求代理團隊向法院提交撤訴申請，「這個項目全部撤訴。」

網民：商標保護應該要堅守初心，人性化一點

「遇見小麵」香港門店。（OpenRice官網）

該事引起廣大網民憤怒，「很多註冊品牌的人打著維權的名義勒索普通商戶」「好的，避雷了。本來平時也會點一下外賣的」「變成愚見小麵了」。也有網民認為「遇見小麵」連鎖店保護商標的做法沒錯，「但處理方式太過簡單暴力。如果對方不是惡意為之，你可以通知他，並讓他更換招牌，別動不動就是遞傳票與賠償，這樣顯得一個企業太沒人情、勢利刻薄！」「對方未必是主觀意識要蹭商標，這種時候，商標保護應該要堅守初心，人性化一點」。