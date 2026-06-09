巔峰時期曾擁135家門店　內地連鎖精品咖啡始祖Seesaw被申請破產

內地天眼查APP顯示，Seesaw Coffee運營主體上海西舍咖啡有限公司（以下簡稱「西舍咖啡」）目前有多條破產審查案件，申請人分別是上海琉璃工房玻璃藝術品有限公司與上海瑪露實業有限公司。申請人均以西舍咖啡不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對其進行破產清算。



西舍咖啡近日還新增2條開庭公告，案由分別為運輸合同糾紛和買賣合同糾紛。此外，2026年以來，西舍咖啡及其法定代表人、Seesaw Coffee創始人吳曉梅多次被限制高消費。

上海知名咖啡品牌Seesaw被申請破產。（示意圖/微博@SeesawCoffee）

上海知名連鎖咖啡品牌Seesaw 早期曾對標Starbucks：

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西舍咖啡早前就被曝經營異常。2025年11月，該公司曾因通過登記的住所或者經營場所無法聯繫，被上海市市場監督管理局列入經營異常名錄。截至目前，該公司被執行人訊息有8條，被執行總額為1410.87萬元（人民幣，下同）；有20條歷史失信被執行人訊息，涉案金額為1037.99萬元。

Seesaw Coffee創立於2012年。當時，中國比較有名的高端咖啡僅有星巴克（Starbucks），本土連鎖精品咖啡的發展幾乎處於空白的狀態。Seesaw Coffee成立後，將「精品咖啡豆」、「手沖咖啡單品」等概念展現給了中國消費者，彌補了中國咖啡市場的空缺。

和如今卷價格的連鎖咖啡不同，早期的Seesaw Coffee門店設計考究，定位為中高端精品咖啡，均價在30-40元左右。

Seesaw Coffee獲得過3輪融資。2017年6月，其獲得了4500萬元融資，投資方為百福控股、沃生投資，成為中國精品咖啡賽道第一個獲得融資的品牌；2021年7月，Seesaw Coffee完成A+輪過億元融資，投資方包括喜茶、基石資本、百福控股；2022年2月，Seesaw Coffee再次獲得數億元的A++輪融資，投資方包括基石資本、黑蟻資本。其估值一度達到10億元。

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2023年開始，連鎖咖啡行業進入到了卷價格的新階段，瑞幸的9.9元和庫迪的8.8元開始讓不少連鎖咖啡捲入價格戰。這種大規模的價格戰也讓大眾對於咖啡這一產品的心理價格錨點在不知不覺中發生變化。精品咖啡動輒30-40元的單價在價格戰中顯得不合時宜。Seesaw Coffee也曾試圖「放下身段」，但此時這種「折中」的選項收效甚微。

自2023年年底開始，Seesaw Coffee相繼被曝出關店、拖欠供應商貨款等。窄門餐眼數據顯示，截至5月13日，Seesaw Coffee中國在營門店數為34家，這一數字距其巔峰時期的135家門店少了超過100家。

Seesaw Coffee在深圳先後開過六七家門店，目前已全部關閉。