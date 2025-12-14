非緊急救護運送服務需求激增　四川多地湧現山寨救護車

近期，四川省內出現不少「山寨救護車」，它們與專業救護車「魚目混珠」，甚至會向患者及其家屬收取「天價」費用。然而，法律規定專業救護車不得用於非急救轉運，需要轉院、出院、覆診的患者眾多，令「山寨救護車」的市場需求激增。



《四川日報》、《川觀新聞》報道，成都、綿陽、南充、瀘州等地的三甲醫院附近，均有機構或個人或明或暗提供非緊急救護運送服務，使用的車輛也與救護車類似。

能瀘州為例，當地不少醫院不提供非緊急救護運送服務，患者或其家屬需自行聯繫第三方轉運機構，安排「專業車輛」解決。其中，一間提供「瀘州院後轉運」的公司表示「有救護車、隨時可用」，並宣稱「常年從西南醫科大學附屬醫院轉運病人」。

位於南充的川北醫學院附屬醫院茂源南路綜合院區，附近有一間名為「康佑轉運」的公司，停放了類似救護車的車輛。有司機透露，他們主要承運急需轉院的病情比較緊急的病人，前往成都、重慶等大城市治療。

停靠在川北醫學院附屬醫院茂源南路綜合院區附近的院後轉運車輛。（川觀新聞）

2014年2月1日起實施的《院前醫療急救管理辦法》規定，急救中心（站）和急救網絡醫院的救護車不得用於非院前醫療急救服務，因此一般的專業救護車只能用於院前醫療急救服務。然而，需要轉院、出院、覆診的患者眾多，催生了非緊急救護運送服務的市場。

事實上，有多種情況需要使用山寨救護車。首先，患者入院前若非「急救」，是不能使用專用救護車。有醫護人員稱，慢性病患者、行動不便者、有就醫意願的長者等，均不符合派出專用救護車的條件。有數據顯示，在全部撥打120急救電話的人群中，僅有60%符合條件。

其次，患者轉院時也會使用山寨救護車。業內人士介紹，當一名病人在上級醫院治療、病情得到控制後，需要轉到下級醫院繼續療養時，行動不便或需要監護的患者，一般只能用山寨救護車。另外，處於彌留之際的病人有意願回家「落葉歸根」，往往也會選擇非緊急救護運送服務。

同時，養老機構、康養院人員定期到醫療機構做診療或體檢等，也需要使用非緊急救護運送服務。

山寨救護車。（川觀新聞）

業內人士稱，三甲醫院出院患者中，有約15%需要專業轉運服務。隨着老齡化加劇及居民健康意識提升，非緊急救護運送服務市場需求以年均12%的速度擴張，該產業已形成一個穩定增長的新賽道。

據介紹，四川大學華西醫院前急診/ICU醫務人員，在2015年創立了四川首家專業從事非緊急救護運送服務的企業。企業負責人介紹，公司提供非緊急救護運送服務，包括病人康復出院、非緊急雙向轉診、非緊急就醫、臨終患者回家，以及跨省、跨市長途轉運等，每年會轉運1000多例患者。