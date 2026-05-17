北京現「山寨一蘭」　招牌、菜單全面抄襲　日網民怒批太明目張膽

日本連鎖拉麵「一蘭」在中國出現山寨版？近日網友踢爆一家在北京開幕的拉麵店疑似假冒一蘭，甚至上架中國主流外賣平台，引發日台社交媒體輿論譁然，痛批山寨業者太明目張膽。由於正版一蘭在北京並無分店，日本一蘭總部公關部門於15日接受採訪時回應，已交由法務部門處理。



商標、菜單相似度破表！上架中國外賣平台

這宗山寨事件起源於中國網友在社交平台X（前稱Twitter，推特）上流傳的一張手機截圖。畫面顯示，在外賣公司「美團」旗下的外賣應用程式「美團外賣」中，出現了一家位於北京地址的拉麵店。

近日網友踢爆一家假冒日本一蘭的連鎖拉麵店在北京開店。（翻攝自X圖片）

配色、字體全面抄襲 不仔細檢查或難分辨：

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該店的視覺設計與福岡「一蘭」經典的綠、紅、黑品牌配色與字體極為相似，販售的經典品項也冠上「一蘭豚骨拉麵」。這張截圖隨後被日本網民瘋傳，直呼山寨手段「粗暴」，簡直把知識產權當作兒戲。

根據一蘭拉麵官方網站公告，目前全球的海外分店共計僅有9家，分別為：美國紐約3家、香港3家、台灣3家，目前在北京境內，根本沒有開設任何官方門市。

前網紅議員驚動總部 一蘭公關部回應了

這宗事件也驚動了日本政壇與媒體。現任奈良市議員、前爭議網紅Hezumaryu（へずまりゅう）於14日親自拜訪一蘭福岡總部，法務部門當時便向其透露已確認事實，將會與律師商討處理。

日媒《J-CAST新聞》隨後於15日向一蘭總部公關部門求證。公關部發言人坦言：「我們公司已經掌握相關情況，目前法務部正在進行處理」，由於回覆當下仍有部分事項正在確認與處理，發言人表示不便詳細說明。

事實上，這並非一蘭第一次面臨山寨危機。一蘭過去曾多次因商標與店裝遭到抄襲而蒙受品牌損失。一蘭官方網站掛出嚴正警告：「市場上已出現多起模仿一蘭門市、產品及假冒官方網站的詐欺行為。全球所有『一蘭』拉麵門市皆為日本總部直營，從未參與、亦不接受任何加盟合約或商標授權）。請消費者務必提高警覺，切勿上當受騙。」

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