內地湧現山寨香港品牌「日本叮叮」　被批假扮日貨　驅蚊效用成疑

內地近年湧現懷疑偽冒香港品牌「日本叮叮」的防蚊產品，近日再有內地消費者反映，其在內地電商平台購入的一款名為「日本叮叮」的蚊香液，實際產地並非日本，與日本毫無關係，涉嫌虛假宣傳。



內媒去年曾報道，部分內地山寨版「日本叮叮」的成份及效用成疑，產品宣傳影片中提到的「10%驅蚊酯」也未出現在產品成分表中。



內地近年湧現懷疑偽冒香港品牌「日本叮叮」的防蚊產品。（淘寶）

內地消費者金先生在京東搜索「進口蚊香液」後，平台推薦的「日本叮叮」品牌頁面。（《澎湃新聞》）

內地其中一款山寨「日本叮叮」產品包裝上標註產地為廣州，又稱商標為著作權無其他含義。（小紅書）

金先生收到的山寨版「日本叮叮」產品實物。（消費者供圖）

內地消費者購山寨版「日本叮叮」

內媒《澎湃新聞》報道，消費者金先生反映稱，他近日在網上搜索「進口蚊香液」，找到一款「日本叮叮」蚊香液，售價為人民幣52.9元，銷量顯示該產品已售出百萬件。金先生認為品牌及銷量均靠譜，於是下單。

然而，他收到貨後發現，產品包裝信息顯示，該蚊香液的生產廠家為中國內地企業，包裝上無任何日本製造或日本品牌授權標識，包裝上有一行小字標註「日本叮叮為著作權，無其他含義」。

報道指，金先生收到的產品是由廣州威葵化妝品有限公司申請商標，在國內工廠生產。據中國商標網顯示，廣州威葵化妝品有限公司曾多次在含蚊香、驅蚊劑的品類上申請註冊「日本叮叮」商標，這些商標狀態為「等待實質審查」或「申請被駁回、不予受理等，已失效」。

廣州威葵化妝品有限公司所註冊的品牌已入駐內地多個主流電商平台，部份平台設有官方旗艦店或自營店，在售產品涵蓋蚊香液、驅蚊噴霧等。其中一款「日本叮叮驅蚊液」商品評價數超過100萬條，另有多款商品銷量達到數十萬。

此外，該公司還在其他多個類別上申請過「日奔叮叮」「日笨叮叮」「日苯叮叮」「舊體叮叮」「RIBENDINGDING」等變形商標，其中部份已註冊成功，部份仍處於初審或等待駁回覆審或異議程序。

「日本叮叮」實為香港品牌 曾起訴內地公司

HKTV mall上銷售的正版日本叮叮牌產品。（HKTV mall官網）

HKTV mall上銷售的正版日本叮叮牌產品。（HKTV mall官網）

內地山寨版英文商標明顯不同

據公開資料，由香港威發藥業持有的品牌「日本叮叮」成立於2012年，產品實際產地為內地及香港，並非日本品牌。

通過對比香港正版「日本叮叮」及內地山寨版的商標可發現，香港正版「日本叮叮」的英文商標為「DING DING MOSQUITO」或「DING DING PRO-MADE」，而內地山寨版有多款英文商標，包括「RIBENDINGDING」、「RIBEDINGDING」及「RICEDLEDINGDING」等。

香港售賣的正版「日本叮叮」產品。（小紅書）

香港售賣的正版「日本叮叮」產品。（小紅書）

中國商標網顯示，香港威發藥業在內地曾申請註冊多枚「日本叮叮」商標，其中一枚商標狀態為：等待實質審查，其他狀態均為：申請被駁回、不予受理等，已失效。

據內地天眼查網站顯示，香港威發藥業曾起訴廣州威葵化妝品有限公司，要求被告立即停止生產、銷售與原告有一定影響的「日本叮叮」驅蚊類產品近似裝潢的商品的不正當競爭行為。

中國商標網顯示，威發藥業有限公司曾申請註冊多枚「日本叮叮」商標，其中一枚商標狀態為：等待實質審查。廣州威葵化妝品有限公司也曾多次申請註冊「日本叮叮」商標。（中國商標網）

山寨版「日本叮叮」成份效用成疑

此外，內媒《新京報》去年8月報道，部分內地山寨版「日本叮叮」未標示農藥登記證號等信息，產品宣傳影片中提到的「10%驅蚊酯」也未出現在產品成分表中。

律師：虛假宣傳嚴重可吊銷執照

陝西恆達律師事務所趙良善律師表示，「日本」屬於公眾普遍知曉的外國地名，該商標容易使公眾對商品產地產生誤認。涉事商家的行為同時觸犯《反不正當競爭法》和《廣告法》，構成虛假宣傳和虛假廣告。市場監管部門可依法責令停止違法行為、處以罰款，情節嚴重的可吊銷營業執照。

趙良善還指出，若內地產品「日本叮叮」的商標最終因違反《商標法》被駁回，商家此前生產銷售標註該商標的商品屬於違法使用，將面臨行政處罰及民事賠償。