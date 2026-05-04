打一針肝腎衰竭入ICU　廣州警破1.5億山寨減肥針案　成本僅十幾蚊

近年｢減肥針｣熱潮席捲內地，愛美人士以為打一針就能輕鬆變瘦，惟去年11月央視新聞揭發內地一些包裝華麗的｢網紅減肥針｣竟然來自山寨廠，有人打完嘔血進醫院搶救，還有人肝腎功能衰竭。



根據央視新聞提供的線索，廣州市公安機關成立項目組，成功搗破一個橫跨多地的特大製售假冒醫美產品犯罪網絡，拘捕55名疑犯，查獲非法針劑逾4萬支，涉案金額高達1.5億元（人民幣，下同）。



｢網紅減肥針｣在社交平台隨處可見。（央視新聞）

有受害者表示，「打了一針，脈不跳了」！（央視新聞）

廣州市公安機關迅速成立項目組，查獲非法針劑逾4萬支。（央視新聞）

警方查獲非法針劑。（央視新聞）

這些包裝精美的減肥針來自山寨廠。（央視新聞）

｢一針瘦十斤｣變｢一針進ICU｣

《央視新聞》3日報道，去年11月央視《每周質量報告》欄目揭露了非法「網紅減肥針」交易亂象，江蘇陳女士因誤信朋友圈「一針至少瘦7斤」的廣告，花費900元購入｢減肥針｣，起初確實四天內暴瘦十斤，但隨之而來的是劇烈嘔吐，甚至嘔血，隨後身體機能急劇惡化，陷入昏迷。雖然經搶救後身體好轉，但醫生告知身體損害嚴重，至少一年內不得懷孕。

而浙江的沈女士遭遇更慘，她被美容院 「一針瘦10斤」的廣告誤導，注射針劑後發燒甚至陷入昏迷，送往ICU搶救才撿回性命，如今肝腎功能衰竭，每3個月就要複查一次肝腎功能。

這些「黑針劑」生產成本極其低廉，低至十幾元。（央視新聞）

黑作坊式生產減肥針。（央視新聞）

有受害人注射山寨減肥針後嘔血一天。（央視新聞）

別墅和住宅藏山寨廠

報道指，廣州警方根據《每周質量報告》提供的線索，歷時數月深挖，最終在廣東清遠一幢別墅及當地的普通民居內端掉多個非法窩點。警方發現，這些犯罪團伙分工精細，兩三人便湊成一個團伙，從共享貨源到貼標、包裝、銷售，鏈條完整，分工明確。

廣州警方現場查獲含有司美格魯肽（Semaglutide）、替爾泊肽（Tirzepatide）等藥品成分的非法減肥針產品4萬餘支，涉案金額1.5億元。

目前，涉案的55名疑犯已被依法採取刑事強制措施。

非法添加司美格魯肽、替爾泊肽等處方藥成分。（央視新聞）

這些非法針劑甚至加入瑞他魯肽（Retatrutide）。瑞他魯肽卻是國內外均未獲批上市的臨床試驗藥物。（央視新聞）

「黑針劑」非法添加未上市藥物

警方調查發現，這些非法製劑源頭竟來自正規供貨商，疑犯付某利用其醫藥公司實際控制人的身份，長期從省外購進司美格魯肽等原料藥，並非法添加到產品中。

這些非法針劑不僅非法添加司美格魯肽、替爾泊肽等處方藥成分，更將產品「升級」至第三代成分——瑞他魯肽（Retatrutide）。而瑞他魯肽卻是國內外均未獲批上市的臨床試驗藥物。

警方也發現，這些「黑針劑」生產成本極其低廉，低至十幾元，但流入美容院、養生館後，經過層層加價，最終賣給消費者時，價格已翻了十倍甚至數十倍，可達到1000多元。

另外「黑針劑」是黑作坊式生產，劑量全憑「反饋」。美容院反映沒效果，工廠就隨意加大劑量，完全無視消費者身體健康，因此導致有人注射後身體出現損傷。