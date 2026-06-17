有片｜江西武功山梅花鹿瘋狂蹬腳踢男童　景區：疑因正值發情期

江西萍鄉武功山景區發生梅花鹿傷人事件。16日，一名男童在景區草坪被一隻梅花鹿蹬腳踢打，當時極為驚險。事後，景區回應暫未收到孩童受傷報告，不排除梅花鹿正值發情期或被遊客私自逗弄而產生應激反應。



江西萍鄉武功山景區梅花鹿蹬腳踢打男童。（新京報）

據《新京報》報道，當時有目擊者見到一隻梅花鹿瘋狂攻擊一名男童。據影片可見，一名身穿白衣服的男童被梅花鹿撲倒，之後梅花鹿用前肢瘋狂打男童後背，令男童一度倒臥在草坪下，隨後梅花鹿更飛躍將男童壓倒。目擊者稱梅花鹿攻擊男童後便迅速逃離。

對此，景區管理中心回應，該鹿平日溫順，目前沒有收到遊客被鹿攻擊受傷報告。景區工作人員稱，男孩無大礙，此次攻擊屬於偶發事件，可能與鹿處於發情期或被「惹毛」有關，「有的遊客會穿越護欄到草地上去，我們是制止的，人多沒辦法」。後續景區會上報相關部門，並提議在鹿群活動區增設安全警示牌，提醒遊客注意。