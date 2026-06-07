小米SU7電吸門夾斷車主手指　官方證加裝率達八成卻無防夾功能

6月4日，江蘇蘇州的小米SU7車主趙女士反映，其下車關門時，右手拇指不慎被車門夾住，隨後車門的電吸功能啟動並強力吸合，導致她右手拇指輕微骨折，需休養一至兩個月。

小米汽車官方回應證實，該車門電吸功能為選裝的附加配置，確實未配備防夾功能，存在夾手風險，目前已向車主致歉並跟進處理。醫生則警告，電吸門瞬間吸力堪比「大力關門」，近年來同類夾傷案例有上升趨勢，呼籲車主多加留意。



夾手後，趙女士手指皮下存在積血。（揚子晚報）

《揚子晚報》報道，趙女士憶述，當時下車後習慣性反手關閉車門，因一時走神，右手拇指不慎停留在側邊沿，但車門電吸功能突然啟動，擠壓力瞬間集中在其拇指上。短短幾秒內，其拇指紅腫僵硬，疼痛感持續加劇，無法正常屈伸、用力。

趙女士自行入院檢查後，確定右手拇指輕微骨折，平日的生活起居、工作等也影響，醫生預判恢復需時一至兩個月，期間需持續休養制動。

趙女士稱，她並非想歸責於車輛，這次意外是自己關車門時不小心導致，但電吸門自動吸合瞬間的力量讓她感到恐懼。事後，她在小米汽車App上反饋此次意外，向官方說明電吸門夾傷致骨折的完整經過。小米汽車官方收到反饋後向她致歉，並表示會詳細記錄事故細節，持續跟進後續處理。

趙女士拇指被電吸門夾骨折。（揚子晚報）

醫生：車門瞬時吸力極大 近年新能源車同類夾傷案顯著上升

為趙女士診治的蘇州瑞華骨科醫院主任醫師張玉軍介紹，趙女士的右手拇指被車門夾到時，指甲和指腹分擔了一定壓力，所幸手指骨折無明顯移位，無需手術植入鋼針固定，僅需冰敷消腫保守治療，但其手指軟組織出現明顯擠壓損傷，能在有皮膚、脂肪緩沖的情況下造成骨折，足以說明電吸門瞬間吸合的擠壓力量極大，相當於成年人用力關門的力道。

張玉軍透露，車門夾手致傷案例時有發生，近年新能源汽車電吸門普及，這類夾傷案例數量存在一定上升趨勢，若兒童手指不慎被夾，易造成粉碎性骨折、手指缺損等。

他提醒，若不慎被電吸門夾傷手指，出現紅腫、疼痛、活動受限等情況，傷者需立即前往醫院檢查就診，避免加重皮下瘀血、骨骼損傷，引發二次傷害，影響手指後續恢復與正常功能。

超八成車主選配電吸門 官方客服證無防夾功能

小米汽車交付中心的工作人員介紹，小米SU7基礎款車型不含電吸門配置，該功能需另外加錢，但選裝率高達87%，大多數車主會選擇追加電吸門功能。此功能支持手動開啟和關閉，車主可根據用車需求自主切換。

在交付中心內所有展車、試駕車的電吸門功能均處於關閉狀態。工作人員解釋，門店日常有大量家長帶小朋友看車、提車，為避免兒童誤觸夾手，門店統一關閉該功能，僅在向顧客介紹時才開啟。

小米SU7。（小米汽車）

針對電吸門是否具備防夾功能，小米汽車官方客服表示，小米SU7車門電吸合均未配備防夾功能，車輛前後車門配置標準統一。車門快關閉時，若用戶將手指等身體部位放到門縫中，確實會存在被夾傷或破壞車門的風險。

客服表示，已完整記錄趙女士的傷情，將核實事故詳細經過，後續將跟進處理車主的訴求。