河南動物園年薪10萬招人扮黑熊｢嚴禁說人話｣　網民：夢寐以求

近日，河南漯河野生動物園一則「年薪10萬（人民幣，下同）招聘黑熊扮演者」的招聘信息在網絡上引發熱議。招聘海報中寫着「嚴禁說人話」「放飛就是本質」等描述，不少網民直呼「神仙崗位」。據介紹，該招聘發布後有近100人報名，目前黑熊崗位已經招滿。



河南漯河野生動物園發布「年薪10萬招聘黑熊扮演者」的招聘信息。（抖音）

「嚴禁說人話」、性格「抽象」……網民：神仙崗位

河南一動物園年薪10萬急招人扮黑熊，要求工作時「嚴禁說人話」，行為越抽象越受歡迎。（影片截圖）

《極目新聞》報道，招聘海報信息顯示，該工作需身穿黑熊玩偶服裝，在景區「亂竄」，大膽與遊客互動。例如「沒事即興跳段魔性舞蹈、擺爛發呆、原地蹦跳」，行為越抽象越受歡迎，不需要專業功底。

該崗位還要求，除遊客求助、特殊突發情況外，工作時「全程嚴禁說人話」，與遊客日常交流只靠肢體動作和「嗷嗷叫」。其應徵條件簡單，不限性別、18歲以上，身體健康即可報名。性格「抽象」，敢放飛、搞怪、不社怯、不挑食者優先考慮。

招聘海報信息顯示，該工作需身穿黑熊玩偶服裝，在景區「亂竄」，大膽與遊客互動。（影片截圖）

該招聘海報發布後迅速引起網民熱議，「我終於找到合適我的工作了，就我這瘋瘋癲癲的再合適不過了」「今天下午錄取我明天到崗」「打工人夢寐以求的神仙崗位來了」「還有啥扮演的，老虎，猴子，我都可以。」

該招聘海報發布後迅速引起網民熱議。（抖音）

該招聘海報發布後迅速引起網民熱議。（抖音）

園方：年薪10萬真實，有近百人報名

對此，漯河野生動物園相關負責人回應稱，招聘信息屬實，目前已有近百人報名。針對網民最關心的薪酬問題，該負責人明確回應，「年薪10萬是真實的，保底10萬。從開始建野生動物園時，這就是我們設計的旅遊業態內容之一。」

負責人還表示，找人扮演黑熊可以更靈活地與遊客互動，讓遊玩過程更有趣，同時還避免了遊客與真黑熊直接接觸的安全隱患。

河南漯河野生動物園。（抖音）

該負責人同時強調，選擇黑熊作為首個扮演形象，是因為黑熊在人們心目中憨態可掬、活潑可愛，尤其在小朋友中有很好的親和力。「如果試水成功，未來不排除增加老虎、獅子等扮演者。」

河南漯河野生動物園。（抖音）

工作方面，該負責人稱，考慮到夏季戶外工作較為辛苦，「工作時間每天不會超過8小時。」他透露，招聘信息發布後反響強烈，直接報名的差不多有近100個，園方計劃先招1人進行試點，後續根據效果再考慮擴招。