遼寧動物園「紙片獅」引熱議！因喪偶精神萎靡 一度絕食40多天
撰文：深圳報業
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近日，一段遊客拍攝於遼寧本溪動植物園的影片引發廣泛關注。影片中，一頭獅子瘦得只剩皮包骨，就像紙片一樣，靜靜地躺在場地內，狀態令人揪心。
獅子大毛因「愛妻」離世而絕食▼▼▼
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4月14日中午，本溪市動植物園發布情況說明：
真摯感謝大家，對本溪市動植物園雄性非洲獅「大毛」健康狀況的關心關愛。
2021年4月，雄性非洲獅「大毛」來到本溪市動植物園，入園時9歲左右，今年14歲。2025年8月6日，「大毛」配偶「盼盼」衰老死亡，喪偶後「大毛」精神壓抑萎靡，食量不斷減少。
2025年12月，「大毛」開始精神沉鬱，40多天幾乎不進食，飲水正常，偶爾進少量活食，身形逐漸消瘦，每日幾乎沒有任何活動。
期間，本溪市動植物園對「大毛」進行全力醫治照護，經過持續治療調養，2026年2月末「大毛」慢慢恢復正常飲食，肉量逐步增加，目前，每日進食牛肉、雞肉達5公斤左右，進入恢復階段，其體力、活力、體重開始逐步恢復好轉，特別是最近天氣回温，「大毛」開始到室外籠舍活動曬太陽，並接納新伴侶雌性非洲獅「豆豆」。
小貼士：野生雄非洲獅壽命12-15歲，人工飼養平均壽命常見16-22歲。
4月14日中午，本溪市動植物園還發布了有關「大毛」的最新影片，顯示經過四十多天的治療，近一個月來，「大毛」的食量基本達到了正常量。
據「文旅本溪」2022年7月介紹，本溪市動植物園是國家AAA級旅遊景區，是遼寧省當時佔地面積最大的籠養與散養相結合的城市專類動物園。
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