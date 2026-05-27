男旅客欲拉開客機應急艙門　乘客機組合力制服　航司移交警方處理

5月26日，蘇南瑞麗航空DR5015航班，一名男乘客在客機飛行過程中試圖拉開應急艙門，機組人員與多名乘客合力將他制止。

5月27日，蘇南瑞麗航空發布情況說明稱，航班安全落地後，涉事乘客已移交機場公安機關處理，並強調由於飛機在巡航階段艙內外的氣壓差，應急艙門無法在艙內人工開啟，本次事件未影響飛行安全。



《九派新聞》報道，目擊者陳先生稱，飛機起飛半小時後，一名男乘客從座位站起，一直徘徊，隨後走向應急艙門欲伸手拉開，附近幾位乘客見狀立即制止，航空公司工作人員之後將該名男乘客帶到最後一排落坐，全程監督。

機組人員及乘客合力制服涉事男乘客。（影片截圖）

陳先生表示，當時在飛機上很害怕，自己也是第一次遇到這種事件，即使下機後很久仍然驚魂未定。與涉事男子同在成都登機的旅客稱，對方一直穿著羽絨服，感覺很奇怪。

5月27日，蘇南瑞麗航空發布情況說明，5月26日，從常州至長春的DR5015航班處於平飛階段時，37D座位的男乘客起身在走廊來回走動，機組人員多次勸其返回座位，但他始終拒不配合，為防範安全風險，機組人員組隨即派員對其全程重點關注。

機組人員及乘客合力制服涉事男乘客。（影片截圖）

後續，該名男乘客逗留於客艙21至22排應急出口區域，並試圖觸碰應急艙門，乘務員、安全員第一時間上前阻攔，在其他旅客的協助下成功控制涉事男乘客，並將其轉移至客艙最後一排管控。機組同步開展客艙秩序維護、旅客情緒安撫工作，航班安全落地後，將涉事旅客移交機場公安機關處理。

蘇南瑞麗航空稱，由於飛機巡航階段艙內外氣壓差，應急艙門無法在艙內人工開啟，且該事件中機組及時協同、旅客積極協助，涉事旅客也並未觸碰到應急艙門，未對飛行安全造成影響。