廣東暴雨｜深圳寶安機場多航班備降　廣州白雲機場延誤率近9成

受強對流天氣影響，3月30日截至中午左右，廣州白雲機場大規模延誤，航班延誤比例達88%，同時也是目前國內臨時取消航班量最多的機場。此外，深圳寶安機場進港航班延誤率為41.46%，備降航班12班次。



據《南方都市報》報道，據官方中國天氣網今日（30日）早上預報，今明兩天（3月30日至31日）南方大範圍降雨和強對流天氣仍將持續，其中今天這輪降雨依然處於過程最強時段，廣東有局地大暴雨；華南部分地區伴有雷暴大風或冰雹、短時強降水等強對流天氣。

3月30日上午，廣州再遇大範圍強對流天氣，截至今早8時58分，廣州11區均發佈雷雨大風橙色預警。

在此影響下，飛常準APP數據顯示，廣州白雲機場大面積延誤，延誤進出港航班超400架次，取消進出港航班超100架次。此外，中國南方航空稱，受雷雨天氣影響，南航廣州3月30日（09:30-23:59）啟動航班大面積延誤黃色響應。

飛常準APP數據顯示，當前廣州白雲機場大面積延誤，延誤進出港航班超400架次，取消進出港航班超100架次。（南方都市報）

深圳寶安機場12班次航班備降

另據《第一財經》報道，航旅縱橫機場頁面顯示，3月30日廣州白雲機場大面積延誤，航班延誤比例達88%。廣州白雲機場目前為國內臨時取消航班量最多的機場。

航班管家數據顯示，截至中午深圳寶安機場進港航班延誤率為41.46%，備降航班12班次。