華人男疑醉酒｢大鬧天宮｣　洛杉磯飛上海6小時折返　妻指機組歧視

日前，一名中國乘客在達美航空從洛杉磯飛往上海的國際航班上被指「失控鬧事」，導致航班中途改降西雅圖。美國聯邦調查局（FBI）最終認定其行為未達刑事犯罪標準，不會提出刑事指控。



一名中國乘客在達美航空從洛杉磯飛往上海的國際航班上被指「失控鬧事」，導致航班中途改降西雅圖。（flightradar24）

一名中國乘客在達美航空從洛杉磯飛往上海的國際航班上被指「失控鬧事」，導致航班中途改降西雅圖。（中國僑網）

乘客被指疑醉酒強索餐飲 無視警告

據《中國僑網》報道，事件發生於5月17日，由洛杉磯飛往上海的達美航空航班DL39起飛6小時後，一名63歲中國男性乘客因多次違反機組人員指示，導致航班改降西雅圖。

機組人員向聯邦調查局表示，該男子在飛行途中反覆無視安全帶指示燈，並多次前往空服員工作區要求食物和飲料。空服員指出，相關需求已滿足，但男子仍持續糾纏。

有同行乘客反映「因前排乘客鬧事，飛機掉頭返航西雅圖。」（小紅書）

有同行乘客反映「因前排乘客鬧事，飛機掉頭返航西雅圖。」（小紅書）

機組人員曾警告男子，若其行為持續，航班可能改降西雅圖，男子並未理會。據飛行員向調查員描述，男子甚至認為航空公司不會因單一乘客問題，而承擔改降成本。一名空服員表示，與男子交談時聞到濃烈酒味。空服員稱，在飛行期間僅向其提供過一杯葡萄酒，懷疑其可能飲用自行攜帶的酒精飲品。

機組人員向聯邦調查局表示，該男子在飛行途中反覆無視安全帶指示燈，並多次前往空服員工作區要求食物和飲料。（Port of Seattle Police Department）

當事人稱高血壓發作未服藥 妻反指歧視 全機滯留

根據西雅圖警局隨身攝影機畫面，面對調查，男子用普通話翻譯稱，當時自己血壓過高且未服用藥物，因此不斷向機組人員要求橙汁，並希望獲得醫療協助。其同行妻子向警方抱怨稱中國航空公司服務會更好，要求警方聯繫中國領事館，並指控機組歧視。

男子用普通話翻譯稱，當時自己血壓過高且未服用藥物，因此不斷向機組人員要求橙汁，並希望獲得醫療協助。（Port of Seattle Police Department）

男子用普通話翻譯稱，當時自己血壓過高且未服用藥物，因此不斷向機組人員要求橙汁，並希望獲得醫療協助。（Port of Seattle Police Department）

航班抵達西雅圖後，經急救人員登機檢查，確認男子血壓確實偏高，但他拒絕前往醫院接受進一步治療。由於航班改降導致機組人員工作時數超出法定限制，機組與全體乘客被迫在西雅圖過夜，並於隔日重新啟程前往上海。

其同行妻子向警方抱怨稱中國航空公司服務會更好，要求警方聯繫中國領事館，並指控機組歧視。（Port of Seattle Police Department）

FBI：未達犯罪標准不起訴 仍恐面臨民事處罰

經調查，執法人員認為男子雖未遵從機組指示，但其行為未涉攻擊、威脅或恐嚇，因此不符合聯邦「干擾機組人員運行職務」罪的構成要件，不會面臨刑事起訴。不過根據美國聯邦航空總署（FAA）規定，未遵守機組人員指示可被處以最高1.4萬美元（約11萬港元）民事罰款。截至目前，FAA尚未說明是否將對該乘客提出民事處罰。