01西藏直擊｜5500米卡若拉冰川吸港澳遊客　港長者｢吸氧都要圓夢｣

離開西藏三大聖湖之一的羊卓雍措，車輛在崇山中順著蜿蜒的公路一路攀升。隨著海拔指針突破5000米，車窗外的風景從高原草場變成了被巨型冰川覆蓋的巍峨山頭「卡若拉冰川」。



這裡是西藏三大大陸型冰川之一，背靠海拔7191米的乃欽康桑峰南坡，同時也是年楚河的東部源頭。對於多數進藏遊客而言，卡若拉最大的特點在於「近」，冰川的冰舌前端海拔約5560米，距離公路僅約300米，是西藏最容易近距離觀賞的冰川之一。



在這裡，記者同樣遇到了來自香港的旅行團，港人顏小姐稱，團隊中幾位六、七十歲的朋友對西藏有著極深的嚮往，吸著氧氣、克服身體不適，都要前來一睹震撼風景。還有來自澳門的一行「自駕男團」，自駕路過看到夏日都能見到「白雪雪」的雪山，「覺得實在太特別」。



卡若拉冰川位於西藏日喀則市江孜縣與山南市浪卡子縣的交界處，是西藏三大大陸型冰川之一。（香港01 鄭寧）

01西藏直擊｜海拔4998米｢聖湖｣羊湖 港人讚「最美風景必來一次」

6月18日，時值盛夏，但身處海拔五千多米的冰川腳下，體感溫度與平原截然不同。山腳下凌冽的風仍讓往來的遊客都穿著衝鋒衣。而高原的陽光也異常毒辣，照得人幾乎睜不開眼，墨鏡成為大家人手必備品。

在冰川山腳下，藏傳佛教的白塔、瑪尼堆旁，經幡被吹的獵獵作響。幾位當地藏族居民在現場做著小生意，以10元、20元人民幣的價格，向遊客售賣哈達，還有用於「煨桑」煙祭的香草。白塔旁桑煙裊裊，不少遊客在木棧道上緩步前行，除了打卡拍照，也會在白塔前駐足祈福。

在眾多遊客中，記者還遇到了來自香港與澳門的遊客。西藏的高山與冰川，對來自海拔極低的港澳遊客展現出了強烈的吸引力。

香港長者團進藏5日：克服高反「吸著氧也要圓夢」

來自香港的顏小姐與十多位香港朋友組成西藏旅行團，這趟旅程對她來講，是一場「陪伴與圓夢之旅」。

「這是我第二次來西藏，年輕時上來沒有現在這麼辛苦。」顏小姐表示，這次之所以再度挑戰高海拔，是因為團隊裡有幾位六、七十歲的朋友對西藏有著極深的嚮往，「他們好有決心，很想上來看看布達拉宮、看看西藏，與他們一起來成就這個願望。」

在平均海拔超過4000米的西藏旅遊，生理極限是避無可避的現實。顏小姐坦言，高反是全團出發前最擔心的問題。「我個人情況稍微好一點，但其他團友其實都挺辛苦的。大約在海拔三千多米的時候，有些人就已經開始出現高原反應。但大家都好堅持。」

來自香港的顏小姐與十多位香港朋友組成西藏旅行團。（香港01 鄭寧）

今天是他們進藏的第五天，來到了海拔超過五千米的卡若拉冰川。面對身體的極限，顏小姐提到，導遊為了安全起見，叮囑大家帶備氧氣瓶。顏小姐稱，「我們都是一路吸著氧上來的」。談及眼前的景色，她認為實際看見的冰川比想像中還要宏偉和震撼。

記者也看到，不少香港長者一邊吸著氧氣，一邊在「紅河谷」石碑前擺出姿勢拍照留念。「我們知道《紅河谷》以前在這裡拍過電影，大家都是慕名而來的。」顏小姐說。接下來的行程雖然可能依然辛苦，但她問過團友，大家都堅定地表示「想繼續走下去」。

澳門遊客驚嘆「天氣噉熱個冰川仲有冰，幾特別」

與香港長者旅行團不同，來自澳門的吳先生與三位男性友人組成了一個四人密友團，他們直飛拉薩後開啟自駕遊旅程。吳先生說，「因為港澳地方都是平原，放假梗係想去一些平時接觸不到、比較特別的地方去計劃旅行。」所以這次4人來到西藏，「平時比較少去、帶點挑戰性的地方，感覺會更好。」

來自澳門的是吳先生，這次已經第三次進藏，對高反已經適應。（香港01 鄭寧）

這次已經是吳先生第三次進藏，對高反已經適應。在來到卡若拉冰川之前，他們已經辦妥了邊防證，當天清晨還去行山看了日出，隨後便開著車開啓了長達數小時的自駕。

「最特別的是，現在天氣明明已經十幾度、接近二十度了，我們沿途經過很多座山，其實都已經沒有雪，變得光禿禿的。」吳先生說，「唯獨來到這座冰川，依然是白雪雪。我們本來沒有計劃停下來，但開車路過見到這個景象，覺得實在太特別，必須立刻停車整返張相紀念一下，夏天也可以見到冰山。」

雖然萬年冰川在氣候變遷的烈日下正在漸漸消融，但山腳下「紅河谷」石碑，記錄著上世紀90年代中國電影史留下的人文印記；而對於大灣區遊客來說，遙遠高原上的神秘震撼也永遠充滿吸引力。