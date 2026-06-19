8晚648元酒店房假花藏偷拍鏡頭 女住客入住5日始發現患適應障礙
撰文：許祺安
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近日有內地女網民在網上發影片控訴，稱其出差在湖南衡陽一家主題酒店入住的第5天，竟然發現客房內的假花中藏有攝像頭。事後她非常擔心被拍到私隱畫面以及影片外傳，求醫後被診斷患上「適應障礙」。目前當地警方已介入調查。
據《紅星新聞》報道，張女士（化姓）原本在廣州上班，近期來湖南衡陽出差，便訂了當地一家叫「愛遇」主題酒店由6月10日至18日的房間，共入住8晚，房費合計648元人民幣。據悉，該酒店於2025年7月開業，全店只有10間客房。
事發於15日晚上9時許，張女士洗澡後整理化妝品，正打算將桌上的花瓶移到地上時，一個疑似攝像頭的物體掉落出來。她隨即上網檢索查證並向朋友求證，確認是偷拍攝像頭後立刻報警。但酒店方對此表示，不清楚為什麼房內會出現攝像頭。
張女士直言，發現房間內出現攝像頭後，她情緒極度焦躁、害怕不安，非常影響睡眠，之後前往南華大學附屬第二醫院做心理檢查，證實患上「適應障礙」。
她也坦言，目前最擔心私隱畫面已被拍下以及影片外傳。雖然翌日酒店方提出和解，但雙方未能達成共識。
對此，涉事酒店老闆劉先生否認是酒店員工放置攝像頭，也強調走廊安裝閉路電視鏡頭，一切有跡可循，但他也承認酒店在檢查和清理客房方面有疏忽。劉先生表示，張女士是在入住第5天報警，警方已提取房內的指紋及腳印，酒店亦已提交近一個月的CCTV片段以及配合調查。
據衡陽市公安局蒸湘分局華興派出所17日出具的《接報案回執》顯示，張女士的案件已受理。
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