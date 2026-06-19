端午節．有片｜廣東居民壓力煲煮糭爆炸　廚房盡毀油煙機被炸飛

端午節期間，不少家庭有煮粽子的習慣。近日廣東發生一宗在家中煮粽子引發爆發的驚險意外，有居民用高壓煲（港稱壓力煲）煮粽子時突然發生猛烈爆炸，導致廚房受損嚴重，連抽油煙機都被炸至脫落，幸無人受傷。



不少家庭習慣在端午節期間煮粽子。（華人頭條）

居民用高壓煲煮粽子發生爆炸，整個廚房瞬間濃煙四起。（深圳晚報）

猛烈爆炸導致廚房受損嚴重。（深圳晚報）

抽油煙機都被爆到掉下來。（深圳晚報）

據《新快報》報道，廣東一名居民用高壓煲煮粽子，沒想到突然發生爆炸，「砰」一聲巨響後，整個廚房瞬間濃煙四起。

家屬心有餘悸表示，懷疑在高壓鍋把粽子裝得太滿，不慎堵塞排氣孔引致爆炸意外，「（家裏）用的老式高壓鍋，也因為煮（粽子）太滿了，我媽走到廚房去轉身洗個碗，可能是（高壓鍋）氣不通，然後就爆炸了，沒有人受傷，只是油煙機掉下來。」

事實上，用高壓鍋煮粽子引發爆炸的慘劇並不少見。去年（2025年）5月，浙江有女子用高壓鍋煮粽子引發爆炸，最後廚房天花板被炸穿；2024年6月，浙江溫州更有一名61歲女子，因粽子飯粒堵塞排氣孔導致高壓鍋爆炸，導致面部及全身多處炸裂，右眼更不幸失明。

據了解，高壓鍋一般都配備泄壓閥，如果高壓鍋泄壓閥的排氣孔被東西堵住，鍋內壓力無法釋放，則會引發爆炸。

值得注意的是，使用高壓鍋，食材和水位切勿超警戒線，避免堵住排氣孔釀成危險。另外，高壓煲壽命一般僅5至8年，必須定期檢修更換，以免釀成悲劇。