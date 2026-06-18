深圳39歲女日飲4杯奶茶　血液現｢乳白色｣送ICU險死　換血3次保命

「沒有什麼煩惱是一杯奶茶解決不了的。如果有，那就兩杯。」深圳的楊女士曾是這句話的忠實信徒。她沒想到，自己有一天會因為奶茶躺進ICU（重症監護室），血液變成乳白色，命懸一線。



每天3—4杯，她把自己喝進了急診

楊女士，39歲，資深奶茶愛好者。平日每天1杯是常態，近半個月更是「加碼」到每天狂飲3-4杯，幾乎取代了白開水。

5月30日，她的身體開始報警——上腹部持續性疼痛。她以為是普通腸胃不適，忍了兩天。6月1日，腹痛驟然加劇，像刀割一樣。她疼得無法平躺，伴有噁心、腹脹、全身發軟。家屬緊急將她送到深圳市龍崗區第二人民醫院（下文簡稱「龍崗區二院」）急診科就診。

抽血化驗顯示，楊女士的甘油三酯超出正常值上限118倍。（深圳報業）

抽血化驗的結果讓醫生都倒吸一口涼氣：總膽固醇超標9倍多，甘油三酯超出正常值上限118倍；血澱粉酶、脂肪酶全線飆升，血鈣偏低；隨機血糖飆到近30mmol/L，尿酮體陽性。這意味着她的胰腺正在被自己「消化」，同時合併了糖尿病酮症。

診斷明確：重症急性胰腺炎（高脂血症性），同時伴有嚴重高脂血症、糖尿病酮症、低鈣血症。每一項都足以致命。

血液稠得像牛奶，藥物降脂來不及了

楊女士被收入消化內科搶救。禁食禁水、胃腸減壓、抑酸抑酶、降脂降糖……能上的治療都上了，但病情仍在惡化。胰腺壞死、感染性休克、多器官衰竭的風險步步緊逼。

消化內科當機立斷：轉ICU！龍崗區二院ICU楊文典主任帶領團隊緊急接手，憑藉豐富的急危重症診療經驗，快速研判病情，當即決定採用血漿置換開展救治。

楊女士的血液已經不是鮮紅色，而是乳白色、黏稠如漿。（深圳報業）

在救治中發現，楊女士的血液已經不是鮮紅色，而是乳白色、黏稠如漿——典型的「乳糜血」。大量脂肪顆粒懸浮其中，常規藥物降脂速度太慢，而胰腺的「自我消化」每分每秒都在加劇。

唯一有效的辦法是血漿置換：把她體內「油膩」的血抽出來，通過機器過濾掉過量的血脂、炎症因子和毒素，再補回健康的血漿，相當於給血液來一次「大掃除」。

三次血漿置換，與時間賽跑

ICU團隊迅速建立血管通路，啟動牀旁血漿置換，24小時不間斷監護呼吸、循環、代謝。一次、兩次、三次血漿置換後，楊女士的血脂指標快速下降，劇烈腹痛明顯緩解，血糖逐步穩定。經過連續綜合救治，她成功脱離生命危險，多器官功能得到有效保護。隨後她轉回普通病房，目前已順利出院，繼續口服降脂藥，兩個月後門診複診。

ICU團隊迅速建立血管通路，啟動牀旁血漿置換，24小時不間斷監護呼吸、循環、代謝。（示意圖，Pexels@Anna Shvets）

這次搶救，也是龍崗區二院ICU成功開展的首例血漿置換技術，標誌着醫院在急危重症救治領域的重要突破。今後，這項技術可常規用於肝衰竭、高膽紅素血症、神經免疫性疾病（如多發性硬化、重症肌無力、格林-巴利綜合症）、系統性紅斑狼瘡、產科危重症（妊娠期脂肪肝、HELLP綜合症、血栓性微血管病）等複雜危重病症。

據介紹，龍崗區二院ICU配備先進監護系統、呼吸機、牀旁血液淨化設備、ECMO等，常規開展重症胰腺炎綜合救治、多器官功能支持、嚴重感染集束化治療。

一杯奶茶裏，藏着多少「油」和「糖」？

楊女士的經歷聽起來極端，但並非偶然。一杯正常糖的奶茶，含糖量通常在30-60克，相當於一口氣吃下10多塊方糖。而《中國居民膳食指南》建議每日添加糖攝入最好控制在25克以下——一杯奶茶就直接超標。更別說奶蓋、芝士、奶油、植脂末，全是飽和脂肪和反式脂肪酸的「重災區」。

一杯正常糖的奶茶，含糖量通常在30-60克，相當於一口氣吃下10多塊方糖。（示意圖，Pexels@Nataliya Vaitkevich）

市場上賣的奶茶裏的「奶」大多是植脂末（奶精），由氫化植物油製成，含有反式脂肪酸，它會直接推高甘油三酯。長期喝，體內血脂就在不知不覺中爬上去。高脂血症往往是「沉默的殺手」——不會立刻讓你難受，卻在悄悄損傷血管、胰腺、肝臟。

甘油三酯超過5.6，胰腺隨時可能「造反」

那麼血脂多高算危險？當空腹甘油三酯超過5.6mmol/L，急性胰腺炎風險就開始顯著升高；超過11.3mmol/L屬於極高危。而楊女士的甘油三酯高達201.55mmol/L，是極高危線的近18倍，臨牀極罕見，極度危重。

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為什麼高血脂會損傷胰腺？血液裏的甘油三酯過高時，胰腺內的脂肪酶會將其分解成大量游離脂肪酸。這些游離脂肪酸像微型「炸彈」，直接損傷胰腺細胞，同時異常激活胰酶，導致胰酶轉而開始錯誤地「消化」胰腺自身。隨後，胰腺會腫脹、出血、壞死，繼發感染、休克、呼吸衰竭、腎衰竭。高脂血症性胰腺炎病死率高，治療難度極大。

出現這些信號，別忍，快去醫院

楊女士從腹痛到就醫拖了兩天，差點要了她的命。胰腺炎不是普通的「胃痛」。如果出現以下情況，請立刻就醫：突發上腹部劇烈疼痛，持續不緩解，像刀割一樣，向後背或腰部放射；伴有噁心嘔吐，吐完疼痛不緩解；腹脹；發燒、心慌、出冷汗、頭暈；口乾、尿少。

特別是平時愛喝奶茶、愛吃油膩、體重超標、體檢血脂高或患有糖尿病的人，一旦劇烈腹痛，第一時間就醫。早診斷、早治療，救治成功的希望要大得多。

溫馨提示：

奶茶可以喝，但別天天喝，別加太多料。能選無糖就選無糖，能用鮮奶就別用植脂末。日常解渴，白開水、淡茶、檸檬水才是最健康的。



楊女士出院那天說：「以後再也不把奶茶當水喝了。」