71歲父親患癌病重　河南孝順女助圓心願：找到失聯34年的摯友

「父親今年71歲，如今病重，最大的心願，就是找到失聯34年的摯友」，近日，河南周口扶溝縣的毛雪銀在網上發布求助帖，希望幫父親找到當年的老友。她說，父親身體一天比一天差，只想在有生之年與摯友再通個電話、見上一面，了卻這半生的牽掛。幸運的是，帖子發出後，經過多方打聽，毛雪銀很快找到了對方的聯繫方式。3月24日，她將這位叔叔接到醫院，給父親一個巨大的驚喜。3月25日，毛雪銀告訴媒體，父親生病後從來沒有笑過，那天看到叔叔，他真的開心極了。



毛雪銀在網上發布求助帖，希望幫父親找到當年的老友。（瀟湘晨報）

據《瀟湘晨報》報道，毛雪銀的父親2024年10月被診斷為喉癌，接受全喉切除手術後就再也不能說話。2025年8月癌症復發，再次手術，沒想到這次復發速度極快。最近，毛父已吃不下飯，呼吸也越來越困難，醫生告知可能隨時有危險。看著父親痛苦又難過的樣子，毛雪銀想起這些年父親最常提起的一個人——他34年前在北京結識的摯友。

據父親以前講述，當年這位叔叔因家庭原因心情低落，父親便把他帶回河南老家扶溝，一起住了一年多。1993年，叔叔還特意搬了一台電視機到毛家，邀請父親去他那邊一起工作，學做胡辣湯。叔叔對父親非常照顧，盡心盡力。後來因某些原因，父親匆匆離開，從此兩人失去聯繫。這成為父親心中一直放不下的遺憾。

毛雪銀的父親透過寫板提及老朋友。（瀟湘晨報）

近日，毛雪銀瞞著父母，悄悄把叔叔接到醫院。她本想給父親一個驚喜，沒想到叔叔一聽到父親的名字就非常激動，馬上表示要拿錢給父親治病。

二人重逢。（瀟湘晨報）

見面當天，父親雖然已經不會說話，但看到老友後激動不已。他拿起寫字板，不停地寫字表達內心的驚喜與思念。毛雪銀說，父親病情復發後長了一個很大的腫塊，壓住呼吸道，吃不了飯，身體非常痛苦。生病以來他從來沒笑過，每天都鬱鬱寡歡。但那天看到叔叔，他整個人好像都輕盈了，真的笑得很開心。

臨分別時，父親依依不捨，堅持讓女兒給兩人拍合照。兩位加起來132歲的老人緊緊握著對方的手，久久不願鬆開，眼睛都紅了。

毛雪銀的父親拿著寫字板和摯友交流。（瀟湘晨報）

二人緊緊相擁。（瀟湘晨報）

毛雪銀將兩位老人重逢的畫面發到網上，並寫下一句話：「兩個加起來132歲的老人，握著彼此的手，眼睛都紅了。有些重逢，值得等一輩子。」

目前，毛父的身體狀況依然危重，但這次珍貴的重逢，已經成為他人生最後一段時光裡最溫暖的慰藉。