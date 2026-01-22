12歲女童喪父母殘獲姨丈救贖　淚崩作文瘋傳：你是我的第二個爸爸

1月2日，深圳視頻博主「危一不是總監」（簡稱危一）在社交平台上發布了一條視頻，視頻內容看哭全網網友，一夜之間收穫97萬的點贊。



在視頻中，他分享了一篇六年級外甥女佳佳的作文。

（微博@第一現場）

34歲姨丈看到12歲養女的作文後淚流滿面 感動無數網友：

佳佳由於父親、爺爺奶奶、姥爺的去世，媽媽殘疾的緣故，家裏幾乎無人能照顧她。這時，在深圳的小姨和小姨丈危一，排除困難辦理了領養手續，並將佳佳帶來深圳生活和學習。

1月3日，第一現場記者很快找到了姨丈危一和外甥女佳佳，並進行了專訪。

面對記者的鏡頭，佳佳講述了自己從不安到充滿希望的心路歷程。正是因為姨丈一家人無微不至的照顧，讓佳佳對生活又有了新的盼頭，並於2025年9月在福田區入學。

佳佳對記者說，在她心裏，她早就把姨丈一家當成自己的第二任父母。她的零花錢已經存了兩三年，即使不捨，但她依然想拿出來支持姨丈的事業。佳佳說：

我的爸爸以前也很疼我，我的姨丈既然已經兼任我爸爸的使命來愛我、疼我。所以，我也把姨丈看成我的第二個爸爸。

佳佳還回憶，她很喜歡打籃球，但剛到深圳的時候，難以融入周邊，甚至有些調皮的男孩子還會欺負佳佳。聽佳佳說後，姨丈一家人就用行動做孩子的後盾。小姨給佳佳打氣：

只要我們在，你什麼都不用怕，絕對不會讓別人欺負你。

據了解，34歲的姨丈危一來自山東，1992年出生，2015年來深圳，2022年結婚，目前兒子3歲。危一做地產行業13年，輝煌時在深圳做大區總監，年薪百萬，後來環境變化，又做回一線銷售，目前離職，打算做地產自媒體。

1月2日，危一發布的這條「沒想到我成為別人的第二爸爸」的視頻，引爆網絡。

危一對記者說，從來沒想過自己的視頻會火。有網友質疑他是否用其起號，危一回應自己沒有起號的概念，也不懂運營，只是把這個經歷做分享。也有網友想要幫助他們一家人，被他拒絕了。

對於目前的計劃，危一更希望能多多賺錢養家餬口。對外甥女的付出源於夫妻相互扶持，妻子為家裏付出了很多。因此她家裏遇到了難處，自己沒有袖手旁觀的道理。

在製作視頻時，危一回顧了很多佳佳之前的成長視頻。看着孩子從自卑靦腆到陽光自信，危一感到很幸福，他感覺到佳佳在慢慢成長。

網友留言：

在得知佳佳一家人的故事後，不少網友表示淚崩~有人說，這是新年第一暖心催淚視頻，大家心疼佳佳的坎坷和懂事，更要為善良的姨丈點贊「會感恩的人遇上善良的人」。

也有網友表示自己，被簡樸真摯的感情所打動，在評論區，「危一」感謝了網友們的祝福並許諾：

我們會全力給孩子最好的生活。

上天不會虧待每一個真誠善良的人，祝你們的生活越來越好！

