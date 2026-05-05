兩港男被困日本飛驒山脈一死一獲救　專家不解︰5月點解去雪山？

【山難／日本／飛驒山脈／阿爾卑斯山脈】兩名香港男子周日（3日）在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈）攀山，在海拔3,190米位置沿繩下降時被困，受礙於現場氣候惡劣，直至今早（5日）當地救援隊伍才能安排直升機搜救，最終成功吊起其中一人，送院時清醒，而另一人其後證實不治。



過去多次曾遭遇山難的攀山專家梁念豪表示，今次事件只有一人罹難算是不幸中的大幸，估計二人因經驗或技術不足，無法自行擺脫險境。他又強調「山不在高只在其險」，每年3月起高山正處於融雪的狀態，容易出現雪崩等情況，在積雪完全融化前都不適宜攀爬，因此他感到非常不解，「5月點解會去雪山㗎？」



兩名港男5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈受困，救援人員5月5日早上救出其中一人。（《中日新聞》截圖）

兩名港男在日本歧阜縣北阿爾卑斯山被困兩日後，其中一人5月5日早上獲救援直升機吊走。（東海電視台截圖）

兩港男被困日本飛驒山脈兩日 30歲男獲救、22歲男罹難

高山天氣變幻莫測，兩名港男周日（3日）在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（又稱飛驒山脈），沿繩下降期間受困，惟受礙於現場天氣極度惡劣，救援隊伍無法出動。

二人出事位置為高山市奧飛騨溫泉鄉神坂奧穗高岳，海拔3,190米。翌日（4日）通過親友在社交平台向外界求助，稱現場氣溫極低，食糧已耗盡，當中一人已失去意識，事件引起大批網民關注及轉發。

直至今日（5日）當地天氣好轉，救援隊伍終能安排直升機到場搜救，早上成功吊起一名30歲男子，送院時清醒，惟另一名22歲男子仍處於「救助困難」的狀態，其後下午證實不治。

有網民5月4日下午在社交平台Threads發文緊急求救，稱兩名香港男子在日本阿爾卑斯山脈沿繩下降時受困，現場氣溫極度寒冷。（Threads圖片）

專家料二人經驗或技術不足無法自行擺脫險境

攀山專家梁念豪直言，今次已算是不幸中的大幸，因攀山者在雪山遇險時，同伴必然會冒着生命危險前往救援，否則倖存者會飽受法、理、情的責備，惟高山的環境惡劣，貿然拯救同伴的結果可能是共同罹難。

梁念豪分析指，根據相片可判斷二人並非毫無準備登山，例如拍攝者便穿上專業攀山鞋，正採用雙繩法下山，估計懸崖過於陡峭卡住登山繩，二人的經驗或技術不足，最終陷入進退兩難的困境，只能在原地等待救援，而先行探路的遇難者因身處懸崖下方，直升機難以靠近，因而被判斷為「救助困難」。

資深攀山教練梁念豪與同伴攀爬雪山。（網上圖片）

每年3月起高山的雪況不穩 積雪完全融化前都不適宜攀爬

梁念豪強調「山不在高只在其險」，每年3月起高山的雪況不穩，容易出現雪崩等情況，例如二人遇險的山脈高約海拔3,190米，正處於融雪的狀態，在積雪完全融化前都不適宜攀爬，因此他感到非常不解︰「5月點解會去雪山㗎？」

梁念豪2012年至2014年曾任香港攀山總會會長，是本港經驗豐富的攀山教練之一。他曾多次帶隊攀爬韓國雪山及瑞士阿爾卑斯山等，也親身經歷多宗傷亡山難事件，磨練出緊急應變能力，例如2017年在瑞士攀山期間不幸遇上雪崩，當時他為拯救同伴腳部受傷骨折。