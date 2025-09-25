女遊客卡郵輪30米透明滑水道「下方就是汪洋大海」 掙扎畫面曝光
郵輪上有各種豪華設施和自助餐，是旅遊的好選擇。
但近日國外一名遊客搭乘郵輪時，卻被卡在距離海面約30米高透明的滑水道內，不管怎麼扭動就是無法推進，而她下方就是汪洋大海，讓人看了不禁捏把冷汗。
女遊客受困透明滑水道 影片引發社群熱議
據《太陽報》報導，社群媒體流傳的影片顯示，郵輪上設有一條超大型透明高空滑水道，蜿蜒錯綜，從船身一路延伸到海面。旅客滑行時，只要往四周一望，便能將大海景色盡收眼底。
然而，一名女遊客卻在半途卡住，只見她緊抓透明管壁拼命掙扎，卻始終無法前進。更駭人的是，她下方正對着波濤洶湧的海面，畫面令人心驚。
影片在社群媒體引發熱議，不少網友感到恐懼，驚呼：
「如果是我，會立刻恐慌發作。」
「我嚇死了，她要怎麼脫困？」
「天啊，我不能呼吸了。這要怎麼獲救？」
「我沒有辦法呼吸了，裏面一定很濕。」
但也有人揶揄：
貧窮再度救了我一命。
報導指出，目前尚不清楚此事發生在哪艘郵輪，但推測可能是挪威郵輪公司的Bliss號，該郵輪正在進行為期七天的阿拉斯加往返航行。據悉，水滑梯Ocean Loops是挪威郵輪上的著名設施，設施懸掛於船身外約11英尺（約3米），距離海面可達159英尺（約48米）。不過，這並非Ocean Loops第一次發生意外，去年就曾有乘客在滑水道內受困，未能通過首個迴圈，最終被反彈回去。
